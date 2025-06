BURKINA-NAHOURI-CULTURE

Nahouri/Culture : Tiébélé fête l’inscription de sa cour royale au patrimoine mondial de l’UNESCO

Pô, 2 juin 2025 (AIB)- La cour royale de Tiébélé, dans la province du Nahouri et l’ensemble des populations des 67 villages et environnants ainsi que les amis de Tiébélé, ont célébré, ce samedi 31 mai 2025, l’inscription de la cour royale au patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2024.

Les membres de la famille royale de Tiébélé, les populations des 67 villages, des villages voisins et les amis de Tiébélé, ont traduit ce samedi 31 mai 2025, leur reconnaissance et satisfaction au gouvernement et à tous les acteurs qui ont œuvré pour l’inscription de la cour royale au patrimoine mondiale de l’UNESCO en juillet 2024.

Prestations de troupes musicales traditionnelles et modernes, match de football, nuit Djongo et Nagla, espace de parents à plaisanterie, ont été les principales activités.

Plus d’une vingtaine de troupes de danse traditionnelle et moderne de la province du Nahouri et du Ghana ont été mobilisées pour la circonstance.

Tour à tour à tour, le représentant du chef de Tiébélé, Aboungou Anéyan, le préfet de Tiébélé, président du comité local de gestion de la cour, Aimé Gué, et le président du comité d’organisation, Arnaud Ouambatoua, ont traduit leur reconnaissance et celle des populations de Tiébélé, à l’endroit du gouvernement et tous les acteurs qui ont inscrit la cour royale au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour eux, l’inscription de la cour royale renforce les acquis du Burkina Faso au-delà des frontières.

Ils ont invité chaque filles et fils de la commune et de la province à accompagner le comité local, car « cette cour est le reflet de la culture Kassena-Nankana » et leur souhait est qu’elle reste le plus longtemps possible.

Le secrétaire général de la commission de l’UNESCO, le Dr Vincent Sédogo, a dit sa satisfaction de voir cette cour inscrite car étant le quatrième bien du Burkina à être inscrit.

Avant le début de la cérémonie, une minute de silence a été observée en mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie.

L’hymne de la victoire a été entonnée en langue Kassena, pour une victoire des forces combattantes sur les forces du mal.

Cette journée a été parrainée par les ministres en charge de la Culture, Gilbert Ouédraogo, de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, du Président-directeur général (PDG) de Copia Fax, Pascal Tigahiri et du Trésor humain vivant, la vieille Kayié.

Elle a connu la présence d’une forte délégation de chefs coutumiers des villages Ghanéens frontaliers avec la commune de Tiébélé, conduite par le chef de Manyoro.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo