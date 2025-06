BURKINA-NAHOURI- SPORT-ACTIVITES-AMGN

Nahouri/Coupe commandant AMGN : L’équipe communale de Pô remporte la finale par 1 but à 0

Pô, 2 juin 2025 (AIB)-L’équipe communale de Pô, a remporté, ce samedi 31 mai 2025, la coupe du commandant de l’Académie militaire Georges Namoano de Pô face à celle de Nobéré, par le score de 1 à 0. La cérémonie a été présidée par le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, en présence de plusieurs invités dont Iron Biby, champion du monde Burkinbé.

Lancée le 29 mai 2025, la coupe du commandant de l’Académie militaire Georges Namoano de Pô, a connu son épilogue ce samedi 31 mai 2025 sur le terrain du stade municipal de Pô.

Pendant 3 jours, 7 équipes civiles dont 1 de Nobéré et de Manga dans la province du Zoundwéogo, 5 de Pô et 1 des Forces de défense et de sécurité (FDS), se sont réalisées dans un esprit de fairplay et de fraternité.

Cette finale a été remportée par l’équipe de la commune de Pô qui a eu raison de celle de Nobéré par le score de 1 à 0.

Pour le promoteur, le chef de bataillon William Baguéra, cette compétition qui est organisée dans le cadre de la sortie des élèves officiers de la 24e promotion de l’AMGN, vise à raffermir les liens et briser les barrières entre populations civiles et FDS de la garnison de Pô.

Elle a remporté ainsi le trophée, 2 ballons et une enveloppe de 120 000 F CFA.

Les autres équipes participantes ont été également récompensées.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a félicité le commandant pour toutes ses activités et actions sociales au profit des populations civiles.

Agence d’information du Burkina

