Nahouri/CNDH : Des acteurs étatiques et non étatiques sensibilisés sur la prévention de la torture

Pô, 30 oct. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a présidé, ce mardi 28 octobre 2025 à Pô, une rencontre de sensibilisation des acteurs étatiques et non étatiques sur le Mécanisme national de prévention de la torture (MNP), organisée par la Commission nationale des droits humains (CNDH).

Cette activité de sensibilisation entre dans le cadre des tournées régionales de présentation du mandat du mécanisme national de prévention et vise à sensibiliser les différents acteurs étatiques et non étatiques sur le Mécanisme national de prévention de la torture (MNP).

Pour le vice-président de la CNDH, Dr Richard Sawadogo, la torture, qu’elle soit physique ou psychologique, reste l’une des violations les plus graves et les plus inacceptables des droits humains.

« Elle porte atteinte à ce que l’être humain a de plus précieux : sa dignité et son intégrité », a-t-il déclaré.

Selon Dr Sawadogo, la prévention de la torture ne relève pas d’un seul acteur. Elle est une responsabilité partagée, une œuvre collective qui exige de la coopération et la vigilance de tous.

Il a invité les différents acteurs à unir leur force à partager les expériences et à travailler main dans la main afin de transformer les obstacles en opportunité.

Après des communications sur le cadre juridique national régional et international de protection contre la tortue et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Mécanisme nationale de prévention de la torture et le rôle des agents chargés de l’application de la loi et des agents de santé dans la lutte contre la torture, s’en ai suivi des échanges.

Des échanges jugés fructueux par le vice-président de la CNDH, vu la quantité des débats et l’engagement des participants à relever les défis.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, a salué l’initiative de la CNDH et a réaffirmé l’engagement des autorités administratives de la province et les acteurs à promouvoir une protection des droits humains.

Agence d’information du Burkina

