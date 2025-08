BURKINA-NAHOURI-JOURNEE-NATIONALE-ARBRE-REBOISEMENT

Nahouri : 400 plants mis en terre dans le bosquet des tradipraticiens de Pô

Pô, 5 août 2025 (AIB)-Les forces vives de la province du Nahouri, ont mis en terre ce mardi 5 août 2025, 400 plants de plusieurs variétés dans le bosquet des tradi-praticiens de Pô. Cette activité entre dans le cadre de la journée nationale de l’arbre, édition 2025 commémorée en différé dans le Nahouri.

Planter environ 60 000 plants dans la province du Nahouri pendant cette édition 2025, c’est l’objectif fixé par la direction provinciale en charge de l’Environnement du Nahouri.

Pour cette première journée, 400 plants de plusieurs variétés dont la majorité médicinale ont été mis en terre, ce mardi 5 août 2025, dans le bosquet de 2 ha des tradi-praticiens de Pô, situé environ à 2 km à l’Est de la ville.

Pour le directeur provincial en charge de l’Environnement, Daouda Traoré, la dynamique actuelle est de planter utile et raisonnable c’est pourquoi, il a invité les tradi-praticiens et l’ensemble des populations à prendre soin de ces plants en les protégeant.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, qui a lancé les activités, a salué la forte mobilisation des populations et les associations œuvrant dans le domaine de la protection des ressources naturelles.

Cette mobilisation témoigne que les populations adhérents à l’initiative présentielle et accordent un intérêt particulier aux questions de l’environnement.

Il a appelé les filles et fils du Nahouri à accompagner l’initiative afin de promouvoir les plantes médicinales.

Il faut rappeler que cette édition de la journée nationale de l’arbre est placée sous le thème : « Plantes médicinales : sources de résilience sanitaire et climatiques des communautés ». Elle a été parrainée par l’inspecteur des Eaux et forêts à la retraite et fils du Nahouri, Basile Adouabou.

Agence d’information du BurkinaHKO/hb/oo