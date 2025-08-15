Burkina-Mouhoun-Sport-Supporters-Election

Mouhoun/Union provinciale des supporters des Etalons : Salimata Zerbo élue présidente à l’unanimité

Dédougou, 13 août 2025 (AIB) – L’Union provinciale des supporters des Etalons de la Boucle du Mouhoun a élu, ce mercredi 13 août 2025, un nouveau bureau dirigé par l’ex-internationale Salimata Zerbo. Elue à l’unanimité des suffrages exprimés, elle entend insuffler un nouvel élan au soutien populaire en faveur des équipes nationales.

C’est dans la salle de réunion de la direction régionale des sports et des loisirs de la Boucle du Mouhoun, décorée aux couleurs nationales, que s’est tenu, ce mercredi 13 août 2025, un scrutin marquant pour les passionnés de football de la province du Mouhoun.

Au terme d’un vote empreint de sérénité et de fraternité, les 25 membres électeurs ont accordé l’intégralité de leurs suffrages à la liste conduite par Salimata Zerbo, ancienne gloire du football féminin burkinabè et figure emblématique du Danta FC.

Professeure certifiée des écoles, la nouvelle présidente incarne un leadership alliant expérience sportive et engagement citoyen.

La mission assignée à cette équipe est de mobiliser les supporters, accroître la visibilité de la province lors des manifestations sportives et porter haut les couleurs nationales dans les compétitions nationales et internationales.

Salimata Zerbo a exprimé sa gratitude et sa détermination à conduire avec brio son équipe pour une victoire éclatante des Etalons dans les différentes disciplines sportives.

« Être élue à la tête de notre union provinciale est un honneur et une fierté immenses. J’accepte cette responsabilité avec engagement et passion. Ensemble, nous allons rassembler, encourager et faire entendre notre voix dans le respect, l’unité et la joie», a-t-elle indiqué.

Elle a affirmé que partout où les Etalons se produiront, la province du Mouhoun sera présente et visible.

«Merci pour votre confiance. Ensemble, nous sommes plus forts », a soutenu Mme Zerbo, sous une salve d’applaudissements nourris.

Cette élection, unanimement saluée par les participants, ouvre une page nouvelle dans l’histoire du soutien aux Étalons dans la province du Mouhoun.

Avec à sa tête une personnalité reconnue et respectée, le bureau provincial entend mettre en œuvre des actions concertées pour renforcer la cohésion et l’enthousiasme des supporters.

Les regards sont désormais tournés vers les futures échéances sportives où, dans les gradins comme dans les stades, le cri du cœur « Allez les Étalons ! » résonnera avec encore plus de vigueur, porté par une province unie et déterminée à accompagner ses champions à la victoire.

Le bureau ainsi élu se compose de neuf membres dont la présidente est Salimata Zerbo, le 1er Vice-président, Emmanuel G. Lougué, le 2e Vice-président, Mamadou Bénin, le 3e Vice-président, Lassane Korbéogo, le secrétaire général, César Zerbo, le secrétaire général adjoint, Ousmane Traoré, la trésorière générale, Guitamina H. Guira, le trésorier adjoint, Aziz A. Kindo et le Secrétaire à l’organisation et à la communication, Bertrand Makenzy Toé.

Les fonctions de commissaires aux comptes seront assurées par Banao Kondié et Dakuyo Ignace.

Agence d’information du Burkina SB/hb/oo