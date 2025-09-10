BURKINA-MOUHOUN-SANTE-DON-VEHICULE

Mouhoun : Un véhicule flambant neuf offert au district sanitaire de Dédougou pour renforcer son parc automobile

Dédougou, 9 sept. 2025 (AIB)-Le district sanitaire de Dédougou a bénéficié, ce mardi 09 septembre 2025, d’un appui logistique de taille avec la remise d’un véhicule 4×4 flambant neuf, offert par l’Agence belge de coopération internationale (Enabel), dans le cadre du projet Lasso Santé, qui vise à améliorer les capacités de supervision, de suivi et de réponse des services de santé, dans un contexte marqué par de nombreux défis.

Le district sanitaire de Dédougou fait face à des contraintes multiples comme l’état de dégradation des voies de communication reliant les localités et la vétusté de son parc automobile.

Dans ces conditions, le don de ce nouveau véhicule le mardi 09 septembre 2025 à Dédougou, apparaît comme une bouffée d’oxygène, tant pour le personnel sanitaire que pour les populations bénéficiaires.

« Le parc automobile du district souffrait de vétusté, et il nous est arrivé de reporter des activités à cause de pannes survenues en cours de route, au point d’être parfois obligés de rebrousser chemin avec l’aide des passants », a rappelé la Médecin-chef du district (MCD), Dr Nathalie Ouadeba, visiblement satisfaite.

Elle a souligné que le renforcement du parc automobile du district sanitaire de Dédougou permettra d’améliorer la supervision dans les centres de santé.

Dr Ouadeba, a ajouté que ce soutien, en plus du véhicule, comprend aussi des équipements de collecte de données destinés aux Agents de santé à base communautaire (ASBC), ce qui contribuera à renforcer leur efficacité sur le terrain.

Le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, a salué un geste salutaire qui s’élève à plus de 31 millions de F CFA.

Selon lui, cet appui vient « tirer une épine du pied » d’un district confronté à d’énormes besoins.

Souleymane Nakanabo, a exprimé sa reconnaissance à Enabel et a formulé le vœu que l’accompagnement se poursuive dans d’autres secteurs liés à la santé communautaire.

De son côté, le chef du projet Lasso Santé, Dr Yambré, a indiqué que cette action s’inscrit dans un vaste programme lancé en janvier 2024 pour une durée de quatre ans.

Financé par la coopération belge, Lasso Santé ambitionne de renforcer durablement les systèmes de santé dans les provinces du Mouhoun et des Balé.

Depuis son démarrage, le projet a déjà impacté positivement la région avec plusieurs initiatives dont la remise d’une ambulance et de matériels médico-techniques au district sanitaire de Boromo, la dotation en équipements informatiques, formations du personnel et des actions de sensibilisation communautaire.

A moyen terme, Lasso Santé prévoit des réalisations structurantes, notamment la réhabilitation de la maternité de l’hôpital du district sanitaire de Boromo, l’extension du dépôt-répartiteur du district de Dédougou et la rénovation du bloc opératoire de Boromo.

Ces investissements visent à améliorer l’accès et la qualité des soins, en particulier pour les femmes et les enfants, populations les plus vulnérables.

A terme, l’efficacité du projet se mesurera non seulement à travers les infrastructures et les équipements remis, mais surtout par l’amélioration tangible de l’accès aux soins et de la qualité des services pour les populations.

Un défi que le district sanitaire de Dédougou entend relever avec plus de sérénité, désormais soutenu par la coopération belge.

L’appui d’Enabel au Burkina Faso intervient dans plusieurs domaines. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et socio-économiques, ses actions se veulent complémentaires aux efforts du gouvernement et des collectivités territoriales pour renforcer la résilience des populations.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo