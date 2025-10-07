BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-INITIATIVE-CITOYENNE

Mouhoun : Un entrepreneur offre 05 tables-bancs à l’école franco-arabe Dar-el-Hikma de Tchériba

Tchériba, le 6 oct. 2025 (AIB)-L’école franco-arabe Dar-el-Hikma de Tchériba, dans la province du Mouhoun, a bénéficié, le lundi 06 octobre 2025, d’un lot de 05 tables-bancs offert par un soudeur et entrepreneur de la localité, Seydou Koumaré. Ce geste s’inscrit dans la dynamique de valorisation de l’expertise nationale et de mobilisation des efforts endogènes, prônée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

La remise symbolique du matériel a eu lieu dans l’enceinte de l’établissement, le lundi 06 octobre 2025, en présence du Président de la délégation spéciale (PDS) de Tchériba, Ousséni Logora, qui a réceptionné le don avant de le transmettre officiellement au fondateur de l’école, Siaka Boly.

Le donateur, Seydou Koumaré, a indiqué que son action vise à répondre à l’appel du Chef de l’Etat invitant les Burkinabè à produire, consommer et construire localement.

Il a salué la vision du fondateur de l’école qui, à travers l’ouverture récente d’une classe de 6e professionnelle, contribue à promouvoir une formation alliant savoir théorique et apprentissage pratique.

Pour sa part, le PDS de Tchériba, a félicité le donateur pour cet acte citoyen qui vient renforcer les capacités d’accueil de l’établissement et soulager la commune face aux besoins persistants en mobilier scolaire.

Le fondateur de l’école, a exprimé sa reconnaissance à l’endroit de M. Koumaré, tout en réaffirmant la vocation de son établissement à conjuguer éducation religieuse, enseignement général et désormais formation professionnelle, dans le but de doter la jeunesse de compétences utiles au développement du pays.

Ce geste hautement symbolique témoigne de l’engagement croissant des fils et filles de Tchériba à participer activement à la construction d’un Burkina Faso résolument tourné vers la créativité, l’autonomie et la solidarité nationale.

Agence d’information du Burkina

