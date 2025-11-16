Burkina-Mouhoun-Solidarité-Culture

Mouhoun/Tour Motard du Burkina :

Les Motards soutiennent les potières avec un don de 200 000 FCFA

Tchériba, 14 nov. 2025 (AIB)-La commune de Tchériba a accueilli, le vendredi 14 novembre 2025 les Motards du Faso dans le cadre du Tour Motard du Burkina. Une initiative qui entend promouvoir l’image positive du pays tout en valorisant ses richesses culturelles. Les visiteurs ont exprimé leur solidarité envers les potières de la localité à travers un appui financier de 200 000 FCFA.

De retour de Dédougou pour la 5e étape et en partance pour Koudougou, la caravane des motards du Tour motard du Burkina a été accueillie par les autorités de la commune puis conduite auprès des célèbres potières, véritable patrimoine culturel et attraction majeure de Tchériba.

Le Premier vice-président de la délégation spéciale, Dissa Aboubacar Léopold, a salué une visite qui, selon lui, contribue à renforcer la résilience nationale.

« A travers ce tour, vous montrez au monde entier que les informations laissant croire que notre pays serait invivable ou sous domination terroriste ne reflètent pas la réalité », a-t-il déclaré.

Au nom des potières, Mariam Go, a exprimé une vive reconnaissance aux visiteurs.

« Cet acte dépasse l’entendement pour nous. Vous n’imaginez pas l’honneur que représente votre présence ici. Vos encouragements montrent que notre travail ne laisse personne indifférent », a-t-elle confié.

Les représentants des motards du Faso ont, pour leur part, félicité les femmes et l’ensemble des communautés de Tchériba pour leur courage.

Ils ont sollicité les bénédictions des autorités coutumières et religieuses pour la poursuite de leur périple, invitant par ailleurs les populations à soutenir les autorités dans la lutte contre le terrorisme.

Fidèles à la tradition d’hospitalité, les potières ont remis des présents à leurs hôtes.

En retour, les Motards ont procédé à quelques achats sur place avant de leur offrir la somme de 200 000 FCFA en guise d’encouragement et de solidarité.

Après des séances photos avec des habitants émerveillés par les impressionnantes machines, les motards ont pris la route pour Koudougou, prochaine étape de leur Tour du Burkina.

Agence d’information du Burkina

SLT/SB/HBB/OO