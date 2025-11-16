Burkina-Mouhoun-Sécurité-Routière-Tour-Motards

Mouhoun/Tour Motard du Burkina : La sécurité routière, tourisme interne et solidarité au cœur de la 5e étape

Dédougou, 13 nov. 2025 (AIB)-La secrétaire générale de la région de Bankui, Adjara Sandrine Ouédraogo, a présidé le jeudi 13 novembre 2025 à Dédougou, la 5e étape du Tour Motard du Burkina placée sous le thème : « Tourisme, découverte, sécurité et résilience: le Faso en intégration et en mouvement ». Cette caravane nationale, se veut un instrument de sensibilisation à la sécurité routière, de promotion du tourisme interne et de renforcement de la solidarité envers les pupilles de la Nation.

Evènement tant attendu dans la « cité de Bankuy », la caravane nationale des motards du Burkina est arrivée à Dédougou le jeudi 13 novembre 2025.

Accueillie par une foule, la caravane, dès son arrivée dans la « Cité de Bankuy » a mis le cap dans le palais du chef de canton pour une visite de courtoisie et des bénédictions avant d’être accueillie au gouvernorat de Dédougou puis à la mairie de Dédougou.

Dans la soirée, les motards ont communié avec la population à travers plusieurs activités organisées au Village des motards installé à la « Place des Martyrs ».

La cérémonie d’accueil a connu la présence des autorités administratives et coutumières ainsi que d’un public nombreux.

La secrétaire générale de la région de Bankui, Adjara Sandrine Ouédraogo, a salué l’initiative qui, selon elle, contribue à promouvoir la conduite responsable, renforcer la cohésion sociale et valoriser les richesses touristiques du Burkina Faso à travers une caravane exemplaire.

« C’est une initiative qui vise à présenter le Burkina Faso autrement pour dire que, malgré la crise sécuritaire le Burkina Faso vit et est toujours une destination», a-t-elle indiqué.

Mme Ouédraogo, a salué et félicité ces hommes et femmes qui veulent redorer l’image du Burkina Faso aux yeux de l’international.

Le parrain de l’étape, le PDG de l’Hôtel Diarra, Karim Diarra, a salué les actions menées par les motards.

« A travers votre passion et vos actions lors des tours, vous enseignez la fraternité, la solidarité et l’union entre les peuples. Vous rassurez à travers le tour, débuté depuis le 8 novembre 2025, que le Burkina est fréquentable et fréquenté » a-t-il affirmé.

Pour le président de West Coast Adventure, porteur du projet, Adama Ouédraogo, le Tour Motard ambitionne de parcourir plusieurs régions du pays afin de diffuser les messages de prudence sur les routes, de susciter l’intérêt pour les sites touristiques nationaux et de renforcer les liens entre les motards et les populations.

« A travers ce Tour, nous voulons présenter un Burkina Faso résilient, ouvert et attractif », a-t-il précisé.

Les motards venus de pays voisins ont affirmé leur volonté de contribuer à l’intégration et à la coopération entre peuples par le biais du sport mécanique et du tourisme de découverte.

Leur présence à Dédougou a renforcé l’image d’un Burkina Faso hospitalier et sécurisé.

Dix pupilles de la Nation de la région ont bénéficié de dons remis par la caravane.

Selon le chargé de communication du Tour, Moussa Sawadogo, cet acte traduit l’engagement patriotique des motards à soutenir les enfants dont les parents sont tombés au service de la Nation et à leur témoigner en permanence compassion et proximité.

Les animations, les démonstrations techniques et les moments d’échanges ont permis de sensibiliser le public à l’importance de la prudence, du port du casque, du respect du code de la route et des comportements citoyens sur les voies.

Les participants ont par ailleurs exprimé leur admiration pour le potentiel touristique de la région et la chaleur de l’accueil réservé à la caravane.

Après l’étape de Dédougou, le Tour Motard du Burkina mettra le cap sur d’autres régions où se poursuivront les actions de sensibilisation et de promotion de la destination Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

