BURKINA-MOUHOUN-PRODUCTION-SOUVERAINETE-ALIMENTAIRE

Mouhoun/Souveraineté alimentaire : Les VDP de Sirakorosso s’illustrent dans la production du riz

Safané, le 19 oct. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Safané, Ali Traoré, a lancé les récoltes, le dimanche 19 octobre 2025 à Sirakorosso, sur le périmètre rizicole exploité par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), en présence de plusieurs autorités administratives, coutumières et sécuritaires.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique nationale d’autosuffisance alimentaire prônée par le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Sur une superficie totale de 42 hectares, les VDP ont mis en valeur 11 hectares de riz, avec l’appui du service départemental de l’agriculture qui a fourni 250 kilogrammes de semences TS2, 4,2 tonnes d’engrais et subventionné le labour de 5 hectares.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Safané, Ali Traoré, a salué l’engagement patriotique des VDP, estimant que leur action illustre que la défense de la patrie passe aussi par la conquête de l’autonomie alimentaire.

Il a exprimé sa reconnaissance aux chefs coutumiers pour leur accompagnement constant et réaffirmé la disponibilité de la délégation spéciale à soutenir les initiatives locales de production.

Le chef communal des VDP a, pour sa part, remercié les autorités locales et la coordination provinciale des VDP pour leur appui multiforme.

Il a rappelé qu’en 2024, les 6 hectares cultivés avaient permis une récolte de 125 sacs de riz, avant de se dire confiant pour la campagne 2025, marquée par une meilleure organisation et un appui technique renforcé.

La cheffe ZAT, Kédoua Bako, a souligné que les VDP ont bénéficié d’un accompagnement complet de son service, comprenant les intrants agricoles et la prise en charge du labour, conformément aux orientations des plus hautes autorités.

Le chef de canton de Safané, Dr Sina Séré, a encouragé les VDP à poursuivre leur œuvre de production tout en préservant la cohésion sociale, qu’il a qualifiée de valeur fondamentale du vivre-ensemble.

Pour lui, le champ devient un lieu de combat collectif pour la dignité et la souveraineté nationale.

Selon plusieurs observateurs, cette activité illustre la concrétisation à l’échelle locale de la politique nationale de souveraineté alimentaire et témoigne du dynamisme des VDP, engagés désormais sur le front de la production autant que sur celui de la sécurité.

Agence d’information du Burkina

GT/SB/hb/oo