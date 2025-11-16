Burkina-Mouhoun-Jeunesse-Insertion

Mouhoun/ROPI : 41 ordinateurs de bureau pour soutenir l’insertion socio-professionnelle des jeunes

Dédougou, 14 nov. 2025 (AIB)-Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a remis, le vendredi 14 novembre 2025 à Dédougou, 41 ordinateurs de bureau assortis d’onduleurs, afin de renforcer l’opérationnalisation du dispositif des Référents-opportunités-insertion (ROPI) dans les communes bénéficiaires. La cérémonie a été présidée par la secrétaire générale de la région des Bankui, Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo en présence de la secrétaire générale du ministère en charge des Sports, Colette Ouédraogo.

Selon la secrétaire générale du ministère en charge des Sports, Colette Ouédraogo, l’initiative ROPI constitue un levier essentiel pour booster le développement local, lutter contre le chômage et renforcer la résilience des jeunes en milieu rural.

Elle a salué l’assiduité et le sérieux des participants, les exhortant à poursuivre leur mission avec discipline, engagement et sens du service public.

Pour la secrétaire générale de la région des Bankui, Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo, cette formation dont ont bénéficié les 41 ROPI, a porté les rôles et responsabilités du référent, les techniques d’accueil et d’orientation des jeunes, ainsi que l’utilisation des outils de suivi-évaluation.

Elle a indiqué qu’elle s’inscrit dans un processus global comprenant le déploiement des ROPI, la dotation en équipements informatiques et le renforcement continu des capacités au profit de la jeunesse rurale.

Le représentant du PNUD, Patrice Joseph Quénum, a réaffirmé la disponibilité de l’institution à accompagner le gouvernement dans ses efforts de résilience et d’insertion socio-économique, soulignant que les ROPI sont désormais des facilitateurs d’opportunités et des acteurs du changement dans leurs communes respectives.

Au nom des bénéficiaires, Yacouba Séré, a exprimé la gratitude des ROPI envers le ministère et le PNUD pour la formation et le matériel reçu.

Il a assuré de leur volonté de mettre en application les compétences acquises, tout en appelant à un accompagnement accru et à l’élargissement des sessions de formation.

En marge de la cérémonie, les ROPI ont présenté une quittance de 110 000 F CFA, correspondant au prix d’une tonne de ciment destinée à l’initiative Faso Mèbo, témoignant de leur engagement citoyen et de leur contribution aux actions de solidarité locale.

La cérémonie s’est conclue par un appel des autorités à une utilisation optimale, responsable et orientée vers les résultats des équipements remis, afin d’améliorer les services offerts aux jeunes et de soutenir le développement des communes rurales.

En effet, le gouvernement burkinabè, à travers le processus de décentralisation marqué par le transfert des compétences aux collectivités territoriales, a fait de la réduction des disparités territoriales des opportunités socioéconomiques l’une de ses priorités.

Cependant, la faible appropriation par les collectivités territoriales des compétences transférées et l’insuffisance des ressources humaines et financières limitent leurs actions en faveur des jeunes.

Au regard de cette situation, un des défis les plus urgents à relever actuellement dans le contexte de crise multidimensionnelle, est la mise en place d’initiatives pertinentes et inclusives pour améliorer l’employabilité et l’insertion professionnelle des jeunes notamment ceux vivant en milieu rural.

C’est dans cette dynamique que le gouvernement a mis en place l’Initiative ROPI.

Le ministère en charge des Sports, à travers le secrétariat permanent de YouthConnekt Burkina est chargé de la mise en oeuvre de cette initiative dans 302 communes rurales et 4 communes urbaines non chefs-lieux de provinces.

L’objectif général visé à travers l’Initiative ROPI est de promouvoir l’autonomisation socioéconomique des jeunes femmes, jeunes filles et jeunes garçons vivant en milieu rural.

Agence d’information du Burkina

SB/HB/OO