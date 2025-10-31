BURKINA-MOUHOUN-DEVELOPPEMENT-REDEVABILITE

Mouhoun/Redevabilité : La mairie de Tchériba renoue avec la redevabilité après plus d’une décennie

Tchériba, le 30 oct. 2025 (AIB)-Après plus de dix ans d’absence, la mairie de Tchériba a renoué, le jeudi 30 octobre 2025, avec l’exercice de redevabilité envers ses populations. Placé sous le signe de la transparence, il visait à renforcer la confiance entre l’administration communale et les citoyens.

Le Président de la délégation spéciale (PDS), Ouesseni Logora, à la tête de la mairie depuis juillet 2023 et son équipe ont présenté le jeudi 30 octobre 2025, aux administrés le bilan de leurs actions, les difficultés rencontrées ainsi que les perspectives de développement communal.

Cette initiative a été rendue possible grâce à l’appui du CERA-FP, en partenariat avec l’ONG Oxfam, dans le cadre du projet de renforcement de la participation citoyenne et de la redevabilité dans la gestion des finances publiques, phase III.

Le secrétaire général de la province du Mouhoun, Boureima Ouédraogo, a salué une démarche conforme à la vision du Chef de l’Etat.

« Parler de Révolution populaire progressiste, c’est parler de transparence et de participation citoyenne », a-t-il souligné.

M. Ouédraogo, a en outre expliqué que la redevabilité consiste pour les autorités locales à rendre compte de la gestion des affaires publiques, à exposer les actions entreprises et à favoriser un dialogue constructif avec les populations, afin de consolider la gouvernance locale.

Le secrétaire général a conclu en invitant les populations à continuer de dialoguer avec la mairie pour un développement participatif.

L’exercice de redevabilité a porté sur quatre points principaux présentés par le PDS.

Le premier a concerné le fonctionnement des services communaux. Sur les douze services prévus par la réglementation, dix sont effectivement opérationnels, tandis que ceux des matières transférées et de la promotion de l’insertion professionnelle des jeunes connaissent encore des difficultés.

Le second a abordé l’état d’exécution des délibérations de la délégation spéciale. Après neuf délibérations adoptées en 2024, la mairie en comptait déjà huit au 30 septembre 2025, signe d’un meilleur dynamisme administratif. Plusieurs de ces décisions ont d’ailleurs commencé à être mises en exécution sur le terrain.

Le troisième volet, consacré à la situation financière, a mis en lumière une nette amélioration de la mobilisation des ressources propres. Les recettes communales sont passées de 52 308 577 F CFA en 2024 à 61 087 138 F CFA au 30 septembre 2025, notamment grâce à la perception des taxes sur les produits pétroliers et aux efforts des agents collecteurs.

Enfin, le quatrième point a permis de présenter les principales réalisations communales, dont des actions en matière d’assainissement, d’électrification, de soutien à l’éducation à travers la construction de salles de classe au CEG et la réfection de centres de santé primaire dans plusieurs villages.

Les participants ont salué cette initiative, jugée salutaire pour la bonne gouvernance locale.

Abdoulaye Zon, promoteur d’un centre de formation professionnelle, a félicité l’équipe communale pour les acquis enregistrés et formulé des recommandations, notamment la formation des responsables d’associations féminines en matière de recouvrement afin de renforcer leur implication dans la mobilisation des recettes.

Pour le PDS, cette première expérience de redevabilité constitue un devoir moral et institutionnel qui vise à instaurer un climat de confiance entre les élus et les citoyens.

Il a pris l’engagement de pérenniser l’initiative, afin que la population de Tchériba soit davantage actrice du développement de sa commune.

Cette première session de redevabilité, unanimement saluée par les participants, marque un tournant dans la gouvernance locale à Tchériba.

En s’inscrivant dans une dynamique de transparence et de participation citoyenne, la mairie entend faire de la reddition des comptes un exercice régulier, gage d’une gestion responsable et partagée des affaires publiques.

Un engagement qui, selon les observateurs, traduit la volonté de l’équipe communale de replacer les populations au cœur du développement de leur commune.

Agence d’information du Burkina

SLT/SB/HB/OO