Mouhoun/Premier tour du BEPC 2025 : 4 514 admis pour un taux de succès régional de 30,56%

Dédougou, le 11 juin 2025 (AIB) – Les résultats du premier tour du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), sont connus, ce mercredi 11 juin 2025, dans l’ensemble des jurys des six provinces de la région de la Boucle du Mouhoun. La région enregistre 4 514 admis dont 2 233 filles pour un taux de succès régional de 30,56% soit une hausse de 0,33% par rapport à la session de 2024.

Sur un effectif de 15 113 inscrits, 14 769 candidats se sont présentés dans les centres de composition.

La région de la Boucle du Mouhoun a enregistré 4 514 admis au premier tour dont 2 233 filles, ce qui donne un taux global de 30,56%.

Les candidats du second tour sont au nombre de 7 199 dont 4 315 filles et 2 884 garçons.

Selon les statistiques établies par le service des examens et concours de la direction régionale en charge de l’Enseignement, la province du Sourou vient en tête avec un taux de succès de 34,65%.

Elle est suivie du Mouhoun avec 34,15%, les Balé occupe la troisième place avec un taux de succès de 30,23%.

La province de la Kossi vient en quatrième position avec un taux de 27,45%, les Banwa et le Nayala respectivement 5e et 6e avec 25,97% et 22,15%.

Ces premiers résultats de la session de 2025 du BEPC, selon les techniciens, sont en progression par rapport à la session de 2024 qui enregistrait au premier tour un taux de succès 30,23%.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo