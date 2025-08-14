Burkina- Mouhoun-Santé- Donation-Matériel-Médicotechnique

Mouhoun : L’ONG AEN offre du matériel médicotechnique de 8 220 000 F CFA au district sanitaire de Dédougou

Dédougou, 12 août 2025 (AIB) – Le district sanitaire de Dédougou a réceptionné, ce mardi, un important lot de matériel financé à hauteur de 8 220 000 F CFA par le Fonds Humanitaire Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FHRAOC) à travers l’ONG Aide à l’Église Norvégienne (AEN). Cette dotation vise à améliorer le plateau technique des formations sanitaires et à renforcer la qualité des soins, notamment en santé sexuelle et reproductive (SSR).

La remise de matériel médicotechnique offert par l’ONG Aide à l’Eglise Norvégienne (AEN) entre dans le cadre du Projet : « Réponse à la crise par des services intégrés de protection de VBG et de SSR pour les communautés déplacées et hôtes dans les Communes de Tougan, Nouna et Lanfiera dans la région de la Boucle du Mouhoun ».

Ce projet multisectoriel est mis en œuvre par l’AEN et l’IPBF depuis novembre 2024 et est financé par le Fonds Humanitaire Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FHRAOC). Le matériel remis comprend notamment des équipements essentiels pour les salles d’accouchement et les services de maternité, afin de renforcer les compétences techniques des prestataires et d’assurer une prise en charge optimale des femmes enceintes et des nouveau-nés.

Le matériel est composé de 04 tables d’accouchement, 04 tables d’examens, 08 tensiomètres électroniques, 20 matelas de suite de couches, 01 table de réanimation pour nouveau-né, 04 autoclaves, des boîtes d’accouchement et de césariennes, des boîtes d’insertion DIUP, des kits AMIU et des lampes baladeuses.

En recevant le matériel, le médecin chef du district sanitaire de Dédougou, Nathalie Ouadéba, a notifié que ce matériel vient renforcer le plateau technique du district et combler des besoins importants dans les structures.

« Nous allons le répartir selon les besoins des formations sanitaires et il contribuera à améliorer la qualité de l’offre de services à la population » a-t-elle déclaré.

Mme Ouadéba a exprimé sa gratitude au partenaire, appelant à une utilisation judicieuse et responsable de ce matériel.

Pour le Chef de mission de l’AEN, M. Alhousseyni Morba, lors des missions de suivi dans les formations sanitaires, l’AEN a identifié des besoins en matériels médicotechniques pour l’offre adéquate de services SSR. Au regard des besoins croissants en matière de SSR dans la région du projet, les structures de soins doivent être renforcées en matériels médicotechniques dans le but d’assurer en continu des services SSR de qualité afin de faire face aux différents besoins.

« Cet appui permettra d’assurer des prestations conformes aux standards, de réduire les risques liés aux soins grâce à des équipements adaptés et fonctionnels, et de faciliter le travail de nos professionnels de santé dans de meilleures conditions », a indiqué M. Morba.

Il a en outre souligné qu’après cette donation, des formations sur le DMU/SR et les SONU ainsi que la prise en charge clinique des cas de VBG sont prévues à l’endroit des agents de santé du District de Dédougou.

L’ONG Aide de l’Église Norvégienne AEN/NCA est une organisation de droit norvégien qui intervient au Burkina Faso depuis décembre 2020, sous le financement du ministère des Affaires étrangères de la Norvège (MFA).

Les domaines thématiques de l’ONG sont la lutte contre les VBG, l’amélioration de l’accès à l’eau et l’assainissement, la promotion de la santé sexuelle et reproductive, la promotion de la paix et la cohésion sociale et la sécurité alimentaire.

