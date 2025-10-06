BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-CELEBRATION-EXCELLENCE

Mouhoun : L’excellence scolaire célébrée sous le signe de la cohésion sociale et de la participation citoyenne à Douroula

Douroula, 03 oct. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Douroula, Maxime Bakouan, a présidé, le vendredi 3 octobre 2025, la cérémonie d’hommage des élèves, enseignants et encadreurs pédagogiques les plus méritants, de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Douroula, province du Mouhoun.

La cérémonie de l’excellence scolaire de la CEB de Douroula, tenue le vendredi 3 octobre 2025, est placée sous le thème : « L’école, facteur de cohésion sociale et modèle de participation citoyenne ».

La cérémonie a connu la présence d’autorités administratives, coutumières, religieuses et éducatives, venues témoigner leur soutien au monde scolaire.

Au total, 20 élèves ayant excellé par leurs performances académiques ont été récompensés par des kits scolaires.

Le prix du meilleur élève de la CEB, attribué à Issa Sanga, a reçu un vélo d’une valeur de 50 000 F CFA.

L’enseignant, Rasmané Sawadogo, distingué meilleur enseignant pour le taux de 100 % de réussite au CEP, a reçu une tablette haut de gamme.

Le Chef de la CEB de Douroula, l’Inspecteur, Hilaire Dioma, a rappelé que « l’excellence scolaire est impossible sans un engagement profond de tous les acteurs », invitant chacun à créer les conditions d’une éducation toujours plus performante.

Le représentant du directeur provincial de l’Education de Base a, pour sa part, exprimé sa gratitude aux acteurs éducatifs, tout en insistant sur la nécessité d’assurer la réinscription de tous les enfants, sans distinction, afin de promouvoir une école inclusive.

Le PDS de Douroula, Maxime Y. Bakouan, a salué la tenue de cette cérémonie qui, selon lui, « participe d’emblée à la résilience des acteurs de l’éducation ».

Il a en outre réaffirmé son engagement à soutenir toutes les initiatives allant dans le sens de la promotion d’une éducation de qualité dans la commune.

En appel, la CEB de Douroula a enregistré au cours de l’année scolaire écoulée un taux de succès remarquable de 93,75% à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP), signe de la dynamique collective qui anime les acteurs de l’éducation dans la localité.

Agence d’information du Burkina

