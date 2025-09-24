BURKINA-MOUHOUN-ENVIRONNEMENT-SESSION

Mouhoun : Les Observatoires de prévention et de gestion des conflits tiennent leur deuxième session ordinaire

Bondoukuy, le 23 sept. 2025 (AIB)- Le préfet du département de Bondoukuy, Lazare Bado, a présidé, le mardi 23 septembre 2025, la deuxième session ordinaire de l’Observatoire départemental de prévention et gestion des conflits communautaires (ODEPREGECC). Au menu des échanges, le bilan des activités de l’observatoire et de ses démembrements dans les cinq villages d’intervention.

La deuxième session ordinaire de l’ODEPREGECC tenue le mardi 23 septembre 2025, sous le soutien technique et financier du Conseil danois pour les réfugiés (DRC), avait pour objectif de faire le bilan de ses activités et des villages d’intervention, d’identifier les obstacles au bon fonctionnement des structures et formuler des recommandations en vue d’améliorer leur efficacité.

Le préfet du département de Bondoukuy, Lazare Bado, a rappelé les textes régissant l’ODEPREGEC, présenté l’historique de la structure, sa composition, son organisation et son mode de fonctionnement.

Au cours des échanges, les responsables des différents villages ont, tour à tour, présenté leurs bilans d’activités et mis en lumière les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des actions de l’Observatoire.

Ces interventions ont permis de dégager des pistes de solutions pour renforcer la gouvernance locale et la gestion participative des ressources naturelles sources de conflits communautaires.

Lazare Bado, a salué l’engagement des participants et les a exhortés à maintenir la dynamique de collaboration en faveur d’un développement harmonieux et durable dans le département.

Agence d’information du Burkina

