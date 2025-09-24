BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-BILAN

Mouhoun : Les acteurs de l’éducation harmonise des actions pour une rentrée scolaire réussie

Kona, le 23 sept. 2025 (AIB)- Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Kona, Frédéric Sama, a présidé, le mardi 23 septembre 2025, la rencontre de fin de troisième trimestre, pour évaluer les acquis, réorganiser certains services et tracer les perspectives pour la rentrée scolaire 2025-2026.

Les travaux ont porté sur quatre points inscrits à l’ordre du jour, à savoir le bilan des activités du troisième trimestre, le rappel des tâches par bureau, les perspectives de l’année scolaire 2025-2026 et les divers.

Au titre du bilan, un tour de table a permis à chaque responsable de présenter les activités menées au cours des trois derniers mois. Dans l’ensemble, les résultats ont été jugés satisfaisants.

Le CCEB de Kona, Frédéric Sama, a salué et félicité les efforts conjugués de tous les acteurs pour l’atteinte des objectifs fixés.

Concernant le fonctionnement des services, une attention particulière a été portée au bureau des examens et concours, initialement confié à un seul agent, qui assurait également la responsabilité du sport et de la culture.

Avec l’accord des participants, une réorganisation a été opérée sur le volet sport et culture et la gestion du personnel.

S’agissant des perspectives, les acteurs ont formulé des recommandations pratiques pour une meilleure conduite des activités de l’année scolaire 2025-2026.

Frédéric Sama, a exhorté chacun à plus de collaboration et d’engagement afin de relever les défis communs.

Il a traduit sa reconnaissance à ses collaborateurs de proximité tout en les invitant à maintenir le cap pour booster les performances de l’éducation dans la commune de Kona.

