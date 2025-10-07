BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-ANNEE SCOLAIRE-LANCEMENT

Mouhoun : Le président de l’ALT lance la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026

Dédougou, 06 oct. 2025 (AIB)-Le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, a lancé, le lundi 06 octobre 2025 à Dédougou, la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026. La cérémonie a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, des autorités administratives, coutumières, religieuses et des partenaires de l’éducation.

La rentrée scolaire et universitaire 2025-2026, a été lancée le lundi 06 octobre 2025 à Dédougou, sous le thème « Les réformes éducatives pour une éducation et une formation de qualité pour tous : enjeux et perspectives ».

La cérémonie a été marquée par un moment fort de communion entre les acteurs du monde éducatif, les élèves et les partenaires techniques et financiers.

Elle a également illustré la détermination du gouvernement à poursuivre la refondation du système éducatif dans l’esprit de la Révolution progressiste et populaire initiée par le Capitaine Ibrahim Traoré.

Le ministre en charge de l’Education de base, Jacques Sosthène Dingara, a salué la résilience du système éducatif burkinabè, traduite par la hausse des taux de réussite aux examens nationaux et la mobilisation constante des enseignants et élèves.

Il a rappelé les réformes majeures entreprises, parmi lesquelles la valorisation du Faso Dan Fani dans les tenues scolaires, l’introduction de l’immersion patriotique obligatoire pour les nouveaux bacheliers, et le développement des filières techniques et professionnelles.

Selon Jacques Sosthène Dingara, ces transformations visent à faire de l’école un instrument de souveraineté, d’excellence et de citoyenneté active.

Le représentant du chef de file des Partenaires techniques et financiers (PTF), Alain Joseph Tokam Mambou, représentant de l’UNICEF, a pour sa part salué les efforts du gouvernement pour garantir la continuité éducative malgré les défis sécuritaires.

Il a annoncé la distribution de plus de 220 000 kits scolaires sur le territoire national et la construction de nouvelles infrastructures éducatives, notamment grâce au soutien de la coopération japonaise (JICA).

M. Mambou, a également présenté les innovations de la campagne Back to School, incluant des actions de santé scolaire, de reboisement et d’hygiène dans plusieurs établissements.

Le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Mathias Traoré, a, au nom des parrains de la cérémonie, exprimé sa gratitude pour l’honneur qui lui a été fait et rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dont le dévouement a permis la réouverture de nombreuses écoles.

Il a exhorté les enseignants à demeurer des « jardiniers de l’intelligence » et encouragé les élèves à être disciplinés, travailleurs et patriotes, à l’image du « citoyen nouveau » prôné par le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré.

La représentante des élèves du Burkina Faso, Flora Ouédraogo, a, quant à elle, salué l’engagement des autorités, des enseignants et des parents pour le maintien de l’école malgré les difficultés.

Elle a invité ses camarades à faire preuve de discipline et de civisme, à rejeter la fraude et la déviance, et à faire de leurs établissements des espaces de paix, d’effort et d’excellence, au service de la Nation.

Le Président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma, a souligné que cette rentrée s’inscrit dans la dynamique du renouveau national portée par la Révolution progressiste et populaire.

Il a appelé à un sursaut collectif pour bâtir un système éducatif enraciné dans les valeurs culturelles du pays et tourné vers le développement.

M. Bougouma, a salué le courage des enseignants et le travail des forces combattantes qui permettent à l’école burkinabè de rester debout et a invité chaque acteur à s’engager dans la discipline et le patriotisme pour une année scolaire réussie.

Les 4 ministres ont offert des kits scolaires aux élèves et ont donné le coup de cloche qui marque la rentrée officielle des classes.

