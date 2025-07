BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-ORIENTATION-OUVERTURE

Mouhoun/Journées d’orientation scolaire, professionnelle et métiers : Trois jours pour mieux orienter les nouveaux bacheliers

Dédougou, le 11 juil. 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a présidé ce vendredi 11 juillet 2025 à Dédougou, la 4e édition des Journées d’information, d’orientation professionnelle et des métiers (JIOSPM). Ces journées ont pour objet de fournir des informations précises et utiles aux nouveaux bacheliers en vue d’une bonne orientation scolaire et professionnelle et susciter en eux un intérêt pour l’auto-emploi.

Ces journées d’information, d’orientation scolaire, professionnelle et des métiers, 4e du genre dans la région de Bankui, ont été tenues le vendredi 11 juillet 2025 à Dédougou, sous la présidence du gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga.

Elles ont pour objectif de permettre aux différents acteurs intervenant dans la chaîne de l’éducation de fournir des informations utiles et précises aux élèves, nouveaux bacheliers, étudiants et parents d’élèves, en vue d’une bonne orientation scolaire et professionnelle et susciter en eux un intérêt pour l’auto-emploi.

Pour le gouverneur de la région de Bankui, la tenue de ces journées est le fruit d’une œuvre commune où chaque acteur a sa partition à jouer.

M.Bassinga a félicité l’ensemble des acteurs éducatifs pour leur travail qui a permis aux élèves de décrocher leur diplôme.

« Ces journées sont plus que jamais importantes à nos yeux au regard des défis de l’insertion professionnelle, de l’auto-emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes diplômés auxquels notre pays doit faire face », a-t-il ajouté.

Pour lui, la réussite et l’insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés sont tributaires au préalable d’une bonne orientation scolaire.

Babo Pierre Bassinga a invité donc toutes les composantes de la communauté éducative à s’investir individuellement et collectivement à pérenniser de telles initiatives.

Il a également exhorté les élèves à discuter du choix de leur filière avec les parents.

« Faites un choix pertinent et regardez la direction dans laquelle le pays part. Faites montre de l’intelligence de la main et chercher à entreprendre », a-t-il conseillé aux élèves.

Le parrain de l’édition, le Président directeur général (PDG) de l’entreprise Kaworo et personnalité « Etoile du Faso », Kani Bicaba, a encouragé ses filleuls à profiter bien de ce cadre afin d’y sa quintessence.

« Ces journées sont initiées en vue de donner l’opportunité aux nouveaux bacheliers d’avoir des connaissances plus pointues quant aux offres de formation existantes aux Burkina Faso, à l’organisation et au fonctionnement de l’enseignement supérieur, mais aussi au financement des études », a dit M. Bicaba.

De l’avis du directeur régional de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle de la région de Bankui, Raoul Sanon, ces journées se tiennent dans un contexte bien connu de tous d’où leur tenue constitue bien le symbole de la résilience de chaque acteur.

Pour cela, il a adressé sa reconnaissance à l’ensemble des collaborateurs et ceux du monde éducatif pour le travail abattu qui a permis à la région d’engranger un taux de succès de 61,25%.

« A vous, jeunes diplômés, je vous adresse mes plus sincères félicitations pour l’obtention de votre parchemin et vous encourage à être fiers de vos réalisations », a indiqué Raoul Sanon.

Il a affirmé que ces journées sont une occasion inestimable pour eux d’explorer les différentes filières et métiers qui s’offrent à eux et les a exhortés à profiter de cette opportunité pour échanger avec les professionnels présents et réfléchir à votre avenir.

Durant trois jours, des activités entre autres, des communications entre les acteurs de l’éducation, des conférences-débats sur la problématique de l’orientation et l’insertion professionnelle, seront organisées.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo