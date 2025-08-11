BURKINA-MOUHOUN-IMMERSION-PATRIOTIQUE-VISITE-AUTORITES

Mouhoun/Immersion patriotique : Le gouverneur Bassinga exhorte les nouveaux bacheliers à l’exemplarité

Dédougou, 11 août 2025 (AIB) – Le gouverneur de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, a visité ce lundi 11 août 2025 à Dédougou, les sites d’accueil des nouveaux bacheliers en immersion patriotique. L’objectif de cette sortie terrain était d’encourager les formateurs et inciter les jeunes à se montrer exemplaires.

Le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Nassinga, a visité, le lundi 11 août 2025, des sites d’accueil des nouveaux bacheliers pour l’immersion patriotique.

Dès la première étape au Lycée municipal de Dédougou, M. Bassinga a rencontré les formateurs en formation et a salué leur esprit de volontariat et leur engagement au service de la jeunesse.

« Votre rôle est crucial pour guider ces jeunes et leur transmettre les valeurs qui feront d’eux des citoyens responsables », a-t-il déclaré.

Cap ensuite a été mis sur le Lycée professionnel régional Nazi Boni, où le gouverneur a échangé avec les bacheliers déjà présents. Il les a invités à se comporter en modèles pour la Nation.

« Vous êtes appelés à devenir des leaders. Montrez l’exemple », a-t-il lancé.

Au lycée provincial de Dédougou, le gouverneur, a constaté la rigueur de l’organisation.

Vérification des identités à l’entrée, fouille minutieuse des bagages, visite médicale à l’infirmerie, rien n’a été laissé au hasard.

Ces mesures visent à garantir le bon déroulement de l’immersion et la sécurité des participants.

S’adressant aux jeunes, le Babo Pierre Bassinga, a insisté sur le sens de l’initiative.

« Cette immersion est une occasion unique d’apprendre notre histoire, nos valeurs civiques et patriotiques, ainsi que l’ordre et la discipline », a-t-il souligné.

Pour lui, il s’agit d’un véritable creuset pour renforcer le lien entre les jeunes et leur pays.

M. Bassinga a rappelé que cette première édition de l’immersion patriotique s’inscrit dans la volonté nationale de former des citoyens engagés, fiers de leur identité et prêts à contribuer au développement du Burkina Faso.

Il a également encouragé les formateurs à transmettre, au-delà des connaissances, un esprit de solidarité et de respect mutuel.

La visite du gouverneur traduit l’engagement des autorités régionales à accompagner cette initiative. Elle vise à outiller la jeunesse non seulement pour réussir dans ses études et sa carrière, mais aussi pour jouer pleinement son rôle dans la construction de la Nation.

Les nouveaux bacheliers, venus de différents horizons, vont passer trente jours dans ces centres d’accueil avec au programme des formations sur l’histoire nationale, la citoyenneté, la discipline, ainsi que des activités pratiques et collectives.

Pour les formateurs, c’est un défi mais aussi une mission d’honneur. Leur travail doit permettre aux jeunes de sortir de cette immersion avec une meilleure compréhension de leur rôle dans la société et une détermination accrue à contribuer au bien commun.

En fin de visite, le gouverneur Bassinga a réitéré ses encouragements et son soutien et a appelé les jeunes à profiter pleinement de cette opportunité et à faire preuve de discipline et de persévérance.

Il faut noter que pour cette première édition de l’immersion patriotique, environ 4700 nouveaux bacheliers de la Boucle du Mouhoun sont concernés dont 1190 pour les Balé, 165 pour les Banwa, 472 pour la Kossi, 1892 pour le Mouhoun, 572 pour le Nayala et 434 pour le Sourou.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo