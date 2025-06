BURKINA-MOUHOUN-HEURE-PATRIOTIQUE-REBOISEMENT

Mouhoun/Heure patriotique pour reverdir le Faso : La commune de Bondoukuy engagée pour reverdir le Faso

Dédougou, le 22 juin 2025 (AIB)-A l’occasion de l’initiative nationale «Heure patriotique pour reverdir le Faso », le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bondoukuy, Lazare Bado, a pris part, le samedi 21 juin 2025, aux côtés des corps constitués, à l’opération d’envergure visant à planter cinq millions d’arbres à travers le pays.

La mobilisation locale a été exemplaire ce samedi 21 juin 2025 à Bondokuy pour participer à l’heure patriotique pour reverdir le Faso.

La coordination de la veille citoyenne, le détachement militaire, les agents des Eaux et Forêts, la police nationale, ainsi que les autorités coutumières et religieuses, ont uni leurs efforts pour marquer l’adhésion de la commune à cette initiative portée par les plus hautes autorités du pays.

Dans son allocution, l’autorité communale a exprimé sa profonde gratitude à l’ensemble des participants pour la réussite de cette activité verte, symbole d’engagement civique et de responsabilité environnementale.

La coordination de la veille citoyenne, accompagnée de ses représentants à l’échelle villageoise, a remis symboliquement des plants à certaines autorités coutumières et religieuses, affirmant ainsi son soutien à la vision du Capitaine Ibrahim Traoré, Chef de l’Etat.

Grâce à cette dynamique, 3 500 arbres ont été mis en terre sur plusieurs sites stratégiques, notamment dans la forêt communale et au sein du camp militaire de Bondoukuy, illustrant l’engagement résolu de la commune pour un avenir plus vert et durable.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/ar