BURKINA-MOUHOUN-DEVELOPPEMENT-CONCERTATION-FONCIER

Mouhoun/Foncier rural à Kona : Des mécanismes locaux pour garantir l’accès des femmes et des jeunes à la terre

Kona, 19 sept. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Kona, Ali Sanou, a présidé, le jeudi 18 septembre 2025 à Kona, une rencontre du Cadre de concertation communal consacrée à la sécurisation du foncier rural, un enjeu majeur pour le développement inclusif de la commune.

La rencontre du Cadre de concertation communal, tenue le jeudi 18 septembre 2025 à Kona, a rassemblé les services techniques, les partenaires sociaux et financiers, dont Endeavour Mining et le projet Land At Scale.

Les échanges ont porté principalement sur la problématique : « Comment garantir l’accès équitable à la terre pour les femmes et les jeunes ? ».

Le PDS, a salué l’installation des structures de gestion foncière que sont les Cellules de conciliation foncière villageoise (CFV) et des Cellules communales de conciliation foncière villageoise (CCFV), soulignant qu’elles contribuent à réduire significativement les conflits, qu’ils concernent les agriculteurs entre eux ou d’autres acteurs de la communauté.

Selon lui, ces dispositifs constituent un gage de cohésion sociale et de paix, éléments essentiels au développement communal.

Tout en rappelant que le processus n’est qu’à ses débuts, M. Sanou, a exprimé l’espoir que toutes les parties prenantes s’approprient pleinement leurs rôles afin que les cellules de conciliation remplissent efficacement leurs missions, tant dans la prévention et la gestion des conflits fonciers que dans l’accompagnement et la sensibilisation des populations.

Le représentant du projet Land At Scale, Drissa Yé, agent domanial de la localité, a présenté les initiatives mises en œuvre, notamment la création de CFV et de CCFV, destinées à faciliter la prévention et la résolution des conflits liés au foncier.

Intervenant au nom du projet, la représentante de Land At Scale a réaffirmé la disponibilité de son organisation à accompagner la commune de Kona dans ses efforts de sécurisation du foncier rural.

Elle a souligné que l’objectif commun demeure la mise en place de mécanismes durables et consensuels garantissant l’accès équitable à la terre pour tous les acteurs, en particulier les femmes et les jeunes.

Le cadre de concertation communal constitue un mécanisme central de coordination et de suivi de toutes les initiatives de développement de la commune.

En réunissant autorités locales, services techniques, représentants des communautés et partenaires, le cadre permet d’harmoniser les actions des différents acteurs, de prévenir et de résoudre les conflits, et d’assurer un accès équitable aux ressources, tout en promouvant la cohésion sociale et le développement durable de la commune.

Agence d’information du Burkina

BB/SB/hb/oo