Mouhoun/Finale du tournoi Maracana Gondaal : L’équipe Football Champagne sacrée championne

Dédougou, 20 juil. 2025 (AIB)-L’équipe Football Champagne a remporté, ce dimanche 20 juillet 2025 à Dédougou, la 1ère édition du tournoi Maracana Gondaal, une compétition initiée par le ministre en charge de L’Urbanisme, Mickailou Sidibé. L’équipe Football Champagne a été sacrée championne par le score de 2 buts à 0 contre Kapaknèda FC.

La finale du tournoi Maracana Gondaal, a été disputée ce dimanche 20 juillet 2025 à Dédougou, devant un public enthousiaste, qui a opposé les équipes Football Champagne à Kapaknèda FC.

L’objectif du tournoi était de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans la province et la région de la Boucle du Mouhoun.

Après un match très serré qui sest soldé par un score nul de 0 but partout, l’épreuve des tirs aux buts a été à l’avantage de Football Champagne qui la emporté par 2 buts à zéro.

La victoire a été accueillie par des cris de joie tant par les joueurs que par les supporters.

L’équipe repart avec le trophée, des médailles, un ballon et une enveloppe de 200 000 F CFA.

Kapaknèda FC, finaliste malheureux a empoché un jeu de maillots, un ballon et la somme de 150 000 F CFA.

Le troisième prix est revenu à Marbaking FC avec 100 000 FCFA, un ballon et un jeu de maillots, tandis que Chipolopolo de Dédougou, quatrième, qui est reparti avec 75 000 F CFA, un ballon et un jeu de maillots.

Plusieurs prix spéciaux ont également été décernés, en reconnaissance des performances individuelles et de l’esprit de fair-play.

Le ministre en charge de L’Urbanisme, Mickailou Sidibé, en compagnie du ministre en charge de L’enseignement secondaire, Dr Boubacar Savadogo, a indiqué, qu’il est des instants où le sol que lon foule prend une saveur particulière.

« Être ici, à Dédougou, parmi vous, dans ma terre natale, en tant que patron de cette première édition du tournoi « Gondaal », est pour moi un moment démotion intense et de gratitude profonde», a-t-il confié, en poursuivant que ce tournoi est un acte d’espérance.

« « Gondaal », ce mot qui traverse nos langues et nos âmes, nous rappelle que nous ne sommes forts qu’ensemble. Sur ce terrain, nos différences fondent dans la passion, nos douleurs s’estompent dans les acclamations et notre avenir s’écrit avec des crampons et du courage», a-t-il ajouté.

Mickailou Sidibé, a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de l’événement, en particulier le ministre des Sports pour son parrainage, son collègue Dr Boubacar Savadogo pour sa proximité, ainsi que le gouverneur de la région, les partenaires techniques, les animateurs dont Tovio et les nombreux bénévoles uvrant dans lombre.

« Tant quil y aura des jeunes qui rêvent, des dirigeants qui les soutiennent et des citoyens qui vibrent, Bankui avancera. Dédougou grandira. Et le Burkina respirera. Vive la jeunesse ! Vive Gondaal ! Vive une nation debout, unie et invincible ! », a conclu le ministre Sidibé.

