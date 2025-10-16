BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-RENFORCEMENT-CAPACITES-CONFERENCE

Mouhoun/Conférence pédagogique : Le PDS de Tchériba félicite les acteurs de l’éducation pour leur engagement constant

Tchériba, le 15 oct. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tchériba, Ouesséni Logora, a félicité les enseignants, le mercredi 15 octobre 2025, pour leur engagement constant, lors du lancement officiel de la conférence pédagogique annuelle des enseignants du primaire du département.

Placée sous le thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration », la conférence a été lancée le mercredi 15 octobre 2025 à Tchériba.

Elle vise à renforcer les capacités professionnelles du corps enseignant en vue d’une meilleure application des réformes engagées par les plus hautes autorités du pays dans le domaine de l’éducation.

Ces réformes portent, entre autres, sur la promotion de l’éducation civique, l’introduction de l’anglais dès la classe de CE1, la valorisation du port de la tenue traditionnelle, l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’enseignement, ainsi que l’initiation des élèves aux métiers.

Elles s’inscrivent dans le cadre de l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous.

L’inspecteur Karim Dembélé, représentant le Chef de Circonscription de l’éducation de base (CCEB), a salué la tenue de cette rencontre de renforcement de capacités.

Il a rappelé que « la conférence ne réunit pas que de simples professionnels de l’éducation, mais bien les architectes de l’avenir, dont la mission est de former les citoyens de demain ».

Pour sa part, le PDS, Ouesséni Logora, a adressé ses félicitations aux acteurs de l’éducation de Tchériba pour leur engagement constant, lequel a permis la réouverture de l’ensemble des écoles qui étaient fermées pour raison d’insécurité.

Il a exhorté les participants à tirer le meilleur profit des communications et échanges prévus, afin de maintenir, voire d’améliorer, les résultats scolaires déjà encourageants enregistrés par la commune au niveau provincial.

Le PDS, a par ailleurs insisté sur l’importance de ces assises pédagogiques, qu’il a qualifiées « d’école, d’espace de réflexion, de partage d’expériences et de consolidation des compétences professionnelles ».

Durant quatre jours, les participants bénéficieront de communications et de formations animées par les encadreurs pédagogiques.

Ces sessions leur permettront de perfectionner leurs pratiques d’enseignement et de mieux s’approprier les nouvelles approches pédagogiques promues par le ministère en charge de l’Éducation nationale.

Agence d’information du Burkina

