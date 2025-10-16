BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-CONFERENCE-OUVERTURE

Mouhoun/Conférence pédagogique annuelle des enseignants du primaire : Les réformes éducatives au menu des échanges

Kona, 15 oct. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Kona, Ali Sanou, a présidé, le mercredi 15 octobre 2025, la conférence pédagogique annuelle des enseignants du primaire de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Kona, placée sous le thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration », avec pour sous-thème : « Appropriation du cadre d’orientation de la formation continue et de l’encadrement pédagogique (COFCEP) ».

La conférence pédagogique annuelle des enseignants du primaire vise à renforcer leurs capacités pédagogiques, à améliorer la qualité de l’enseignement et à favoriser une meilleure compréhension des réformes en cours dans le système éducatif.

La cérémonie d’ouverture tenue le mercredi 15 octobre 2025, a été marquée par les bénédictions du représentant des autorités coutumières, Karim Yedan, qui a souhaité plein succès aux travaux.

Le Chef de la CEB de Kona, Frédéric Sama, a salué la forte mobilisation des enseignants et rappelé l’importance de ces assises dans la dynamique d’amélioration continue des pratiques pédagogiques.

Il a insisté sur la nécessité pour les acteurs éducatifs de s’approprier le cadre d’orientation de la formation continue et de l’encadrement pédagogique (COFCEP), nouvel outil de référence pour la formation continue et l’encadrement des enseignants.

Le PDS de Kona, Ali Sanou, a félicité les enseignants pour leur engagement constant au service de l’éducation, malgré les défis sécuritaires et matériels auxquels ils font face.

Il a également exhorté les acteurs de l’éducation pour les bons résultats obtenus à l’examen du Certificat d’Études Primaires (CEP) session de 2025.

M. Sanou, les a demandés à maintenir le cap, à s’investir davantage dans l’appropriation des réformes et à tirer profit des échanges pour améliorer la qualité de l’enseignement.

Le PDS de Kona, a salué les innovations pédagogiques introduites dans les écoles primaires, notamment l’enseignement des Technologies de l’information et de la communication (TIC), de l’anglais et des métiers, qui visent à préparer les élèves à un monde en constante mutation.

Ali Sanou, a invité les participants à des échanges constructifs afin que les conclusions de la conférence contribuent à l’élévation du niveau d’apprentissage des élèves.

La conférence pédagogique, moment d’analyse, de partage d’expériences et de mutualisation des bonnes pratiques, constitue également une tribune de réflexion sur les innovations pédagogiques à introduire dans le système éducatif burkinabè selon la vision des plus hautes autorités.

Les participants entendent, au terme des travaux, formuler des recommandations concrètes pour une mise en œuvre efficace des réformes éducatives et une meilleure intégration des approches pédagogiques novatrices au bénéfice des élèves.

Pendant quatre jours, encadreurs et enseignants, réfléchiront autour du thème central et du sous thème afin d’examiner les défis du système éducatif local et de proposer des pistes d’amélioration pour un enseignement de base plus performant et inclusif.

