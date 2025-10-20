BURKINA-MOUHOUN- EDUCATION-CONFERENCE – CLOTURE

Mouhoun/Conférence annuelle des enseignants : Un engagement collectif pour la mise en œuvre des réformes

Douroula, 18 oct. 2025 (AIB)- La Circonscription d’éducation de base de la commune de Douroula, a organisé la conférence annuelle pédagogique des enseignants, du 15 au 18 octobre 2025. La clôture a eu lieu le 18 octobre 2025, sous la présidence du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune, Maxime Bakouan.

La clôture de la conférence pédagogique des enseignants du primaire a eu lieu ce samedi 18 octobre 2025 à Douroula, sous le thème « Mise en œuvre des reformes éducatives et appropriation des situations d’intégration », marquée par la participation massive des enseignantes et enseignants venus des différentes écoles.

« Je suis content du fait que c’est la toute première conférence pédagogique que nous tenons à Douroula après le retour suite à un déguerpissement qui a duré deux ans », a dit le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB), l’inspecteur Hilaire Dioma.

Il a renouvelé sa confiance aux enseignants, ‘’VDP de l’éducation’’, qui disent être prêts à mettre en pratique les connaissances acquises.

Selon le CCEB, ils se sont résolus à appliquer les acquis de la conférence dans leurs classes respectives.

Pour sa part, le Président de délégation spéciale (PDS) de Douroula, Maxime Bakouan, a salué la pertinence et la richesse des communications développées au cours de la conférence, qu’il a qualifiée de véritable cadre d’enrichissement professionnel pour les acteurs de l’éducation.

Tout en exprimant sa profonde gratitude aux plus hautes autorités du pays pour l’attention constante accordée au renforcement des capacités des enseignants, il a félicité les organisateurs pour la réussite de cette session.

« Je salue les efforts des plus hautes autorités pour la tenue de cette session de formation », a-t-il déclaré, soulignant que de telles initiatives contribuent efficacement à la refondation du système éducatif national

A l’issue des travaux, les participants ont exprimé leur ferme engagement à mettre en pratique, dans leurs salles de classe respectives, les connaissances et compétences acquises au cours de la conférence et les innovations pédagogiques en cours dont l’introduction de l’anglais, des TIC et l’initiation aux métiers.

Ils ont réaffirmé leur volonté de traduire en actes les orientations pédagogiques, méthodologiques et éthiques abordées durant les échanges, afin d’améliorer la qualité de l’enseignement et de contribuer efficacement à la mise en œuvre des réformes éducatives en cours.

Cet engagement collectif témoigne de leur détermination à faire de l’école un véritable levier de transformation sociale et de réussite pour les élèves.

Agence d’information du Burkina

TFT/SB/hb/oo