Mouhoun/Commissariat de police de Bondokuy : Boniface Nacro prend le commandement

Dédougou, le 1er oct. 2025, (AIB) – Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Bondoukuy, Lazare Bado, représentant le ministre de la Sécurité, a présidé, le mercredi 1er octobre 2025, la cérémonie officielle de passation de commandement au commissariat de police de la commune. Le Sous-lieutenant de police, Bonnéface Nacro prend désormais les rênes de ce service de sécurité dans un contexte particulier marqué par des défis sécuritaires persistants.

La cérémonie de passation de commandement au commissariat de police de la commune de Bondoukuy, le mercredi 1er octobre 2025, a été placée sous le sceau de la reconnaissance et de la continuité.

La cérémonie a rassemblé les autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des représentants des forces militaires et paramilitaires.

Après les bénédictions des autorités traditionnelles et des représentants des travailleurs, plusieurs interventions ont salué l’engagement et le professionnalisme du Commissaire sorti, Mamadou Traoré, tout en adressant leurs encouragements et vœux de succès à son successeur.

M. Traoré a rendu grâce au Créateur, avant de remercier les Forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi que la population de Bondoukuy, pour leur appui constant.

Evoquant son passage à la tête du Commissariat, il a rappelé le contexte sécuritaire difficile de sa prise de fonction et s’est réjoui des progrès enregistrés grâce à la cohésion et à la solidarité des acteurs locaux.

Son successeur, le Sous-lieutenant Bonnéface Nacro, a exprimé sa gratitude à sa hiérarchie pour la confiance placée en sa personne.

Conscient de la lourde responsabilité qui lui incombe, il a réaffirmé sa détermination à travailler avec rigueur et a sollicité l’accompagnement de l’ensemble des forces vives de la commune pour relever les défis sécuritaires.

Au nom du directeur provincial de la Police du Mouhoun, le Capitaine de Police Ouédraogo Hanouna, a salué les acquis enregistrés sous le mandat du Commissaire sortant et invité la population à soutenir le nouveau responsable avec la même ferveur.

Le PDS, a pour sa part traduit sa reconnaissance à M. Traoré pour les services rendus et félicité M. Nacro, tout en appelant la hiérarchie policière et la population à l’accompagner sans relâche dans sa mission.

En signe de reconnaissance pour ses efforts et son dévouement, le Commissaire sortant a reçu une lettre de félicitations.

