Mouhoun/Audience foraine du tribunal militaire : « L’armée ne fonctionne pas dans l’impunité », procureur militaire

Dédougou, 22 nov. 2025 (AIB)-Le procureur militaire, Commandant Amed Sountoura, a déclaré, que l’armée ne fonctionne pas dans l’impunité. C’était lors d’une audience foraine du tribunal militaire, tenue du 19 au 21 novembre 2025 à Dédougou. Elle vise à rapprocher l’institution des populations et à renforcer la compréhension du fonctionnement de la justice militaire dans un contexte sécuritaire marqué par de nombreuses sollicitations des forces de défense et de sécurité.

Selon le procureur militaire, Commandant Amed Sountoura, cette session délocalisée répond à un double objectif qui est de sensibiliser les autorités civiles et militaires sur les mécanismes de la justice militaire et promouvoir une meilleure connaissance des responsabilités pénales applicables aux différents acteurs engagés dans la lutte contre l’insécurité.

« Les audiences foraines constituent un outil pédagogique important. Elles permettent aux citoyens de mieux comprendre les normes, les devoirs et les limites fixées par la loi », a-t-il indiqué.

Pendant les trois jours d’audience, 14 dossiers ont été inscrits au rôle, dont 3 de nature criminelle.

A l’issue des délibérations, le tribunal a prononcé trois condamnations pour des faits allant du meurtre à la complicité de meurtre.

Le procureur a salué l’intérêt manifesté par les participants, estimant que les échanges ont permis d’atteindre pleinement l’objectif de sensibilisation.

L’affaire la plus suivie du public concernait des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) poursuivis pour mutilation et atteinte au respect dû aux morts.

Si les charges de meurtre n’ont pas été retenues, les prévenus ont été reconnus coupables des actes de profanation, suscitant un débat sur l’éthique, la discipline et la conduite à tenir dans un contexte de combat.

Le procureur militaire a rappelé que ni les FDS ni les civils ne sont au-dessus de la loi, en particulier en matière d’usage de la force.

Commandant Amed Sountoura, a insisté sur la nécessité d’un emploi proportionné des armes et rappelé l’existence de sanctions disciplinaires et de poursuites judiciaires en cas d’abus.

« L’armée ne fonctionne pas dans l’impunité. Chaque manquement fait l’objet d’un traitement conforme aux textes », a-t-il assuré, appelant la population à maintenir sa confiance en l’institution militaire.

Pour les organisateurs, cette audience foraine témoigne de la volonté du tribunal militaire de renforcer sa proximité avec les citoyens, de promouvoir la transparence et de contribuer à l’instauration d’un climat de confiance indispensable pour faire face aux défis sécuritaires actuels.

Commandant Sountoura, a enfin exhorté les populations à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité, estimant que cette synergie est essentielle pour lutter efficacement contre l’insécurité.

