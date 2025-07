BURKINA-MOUHOUN-SAFANE-ASSOCIATION-REBOISEMENT

Mouhoun/Association Badinaba Dehoun : 200 plants mis en terre à Nounou

Dédougou, 27 juil. 2025 (AIB)- En marge de la 10ᵉ édition du Festival Badinaba, l’association Badinaba Dehoun a organisé, le dimanche 27 juillet 2025, une opération de reboisement sur le site du lycée de Nounou, village situé dans la commune de Safané, région de la Boucle du Mouhoun.

Cette activité, à forte portée écologique et citoyenne, s’inscrit dans la dynamique nationale de restauration du couvert végétal et de mobilisation communautaire pour un développement durable.

La cérémonie de reboisement tenue le dimanche 27 juillet 2025 à Safané, a été rehaussée par la présence du Président de la délégation spéciale (PDS) de Safané, Ali Traoré, accompagné du service départemental des Eaux et forêts.

Cette mobilisation des autorités de la commune de Safané témoigne de leur engagement aux côtés des initiatives communautaires en faveur de l’environnement.

Au nom de la responsable de l’association, Minsita Dembélé, le chef du village de Nounou, Gnémé Boulaye, a salué la mobilisation des filles et fils du village.

Il a exprimé sa reconnaissance aux autorités administratives et coutumières pour leur appui et a invité la population à intensifier les efforts pour des actions porteuses de développement économique et social.

De son côté, le responsable du service des Eaux et forêts, le lieutenant Samuel Tiabondou, a salué l’initiative, qu’il a qualifiée conforme à la vision présidentielle de reverdissement du territoire.

Il a insisté sur l’importance de l’entretien des plants, soulignant que « planter est un acte, mais protéger est un devoir ».

Le lieutenant Samuel Tiabondou, a en outre formulé le vu de retrouver, à la prochaine saison, les 200 plants en pleine croissance.

Le PDS de Safané, représentant le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, a félicité l’association Badinaba Dehoun pour cette action exemplaire.

Il a encouragé les habitants de Nounou à entretenir les plants mis en terre et à poursuivre l’engagement en faveur du développement local.

M. Traoré a réaffirmé la disponibilité de l’administration à accompagner toutes les initiatives allant dans ce sens.

En effet, depuis sa création, le Festival Badinaba s’impose comme un levier de dynamisme socio-culturel et économique dans la Boucle du Mouhoun.

Il incarne les valeurs de civisme, de patriotisme et de résilience, chères aux plus hautes autorités du pays.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo