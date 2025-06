BURKINA-MOUHOUN-FETE-CELEBRATION

Mouhoun/Aïd El-Kebir : Une communion spirituelle et un appel à la paix à Safané.

Dédougou, le 06 juin 2025 (AIB)- Les fidèles musulmans de la commune de Safané, Province du Mouhoun, ont célébré le vendredi 06 juin 2025, la fête de l’Aïd El-Kebir ou Tabaski. Des messages de sensibilisation et des prières ont été formulés en faveur de la paix et de la cohésion sociale.

Lors de la fête de Tabaski, les fidèles ont imploré Allah Tout-Puissant pour un retour rapide et durable de la paix au Faso.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Safané, Ali Traoré, accompagné de ses plus proches collaborateurs, s’est joint aux fidèles musulmans pour la prière à la grande mosquée de Safané.

Moment de ferveur et de recueillement, la célébration de l’Aïd El-Kebir, a mobilisé de nombreux fidèles et des autorités coutumières et religieuses qui ont tous prié pour la paix, la sécurité et pour une bonne saison pluvieuse.

Des bénédictions ont été faites à lendroit des autorités politiques et administratives du pays.

« Que Dieu repende sa bénédiction sur les dirigeants de notre pays afin quils soient éclairés et réussissent les actions entreprises pour sortir notre pays de la situation difficile quil traverse actuellement », a dit limam qui prêché au nom du grand imam El Hadj Cheick Hamada Sako.

Il a en outre exhorté les fidèles musulmans à faire de cette journée une journée de prière et de partage avec les plus démunis.

L’autorité communale a encouragé la population à intensifier ses prières et à collaborer étroitement avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), afin de soutenir les efforts engagés sur le terrain.

M. Traoré a traduit sa reconnaissance à la communauté musulmane de Safané pour les prières et la sensibilisation des populations pour les valeurs de paix et de cohésion pour une communauté épanouie.

Le PDS a réaffirmé sa disponibilité et son engagement à servir la population avec dévouement, en accord avec les orientations des plus hautes autorités du pays.

Après la prière et les bénédictions, lImam a procédé à limmolation du mouton, qui est le sacrifice de lacte au Prophète Abraham selon les écritures saintes.

Il a invité les fidèles qui le peuvent à accomplir le même rite dimmolation à domicile et en faire un moment de partage et de réjouissance.

Agence d’information du Burkina

