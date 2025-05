Montée des couleurs mensuelle : Union des forces combattantes

Ce Mardi 13 Mai 2025, s’est tenue la cérémonie mensuelle de montée des couleurs de la garnison de Ouagadougou. Elle a été présidée par le Général de Brigade Moussa DIALLO, Chef d’Etat-Major Général des Armées, représentant le Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants.

Au cours de cette cérémonie qui a connu la participation des militaires de toutes les entités des Forces Armées Nationales et des VDPs, le CEMGA a félicité l’ensemble des forces combattantes pour le travail abattu. Il a rappelé à la troupe que nous sommes dans une révolution progressiste populaire, laquelle nécessite plus de discipline et de loyauté. S’agissant des opérations de reconquête du territoire national, il a exhorté les forces combattantes à poursuivre leur engagement et à redoubler d’ardeur.

#vaincre_le_terrorisme_ensemble