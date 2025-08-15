Monseigneur Éric Soviguidi nommé Nonce Apostolique au Burkina Faso

Ouagadougou, 15 août 2025 (AIB) – Le Pape Léon XIV a nommé Monseigneur Éric Soviguidi (54 ans), actuellement observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’UNESCO à Paris, comme nouveau Nonce Apostolique au Burkina Faso, en l’élevant au rang d’Archevêque titulaire du siège de Cerenza, a annoncé vendredi la Conférence épiscopale Burkina-Niger.

Né le 21 mars 1971 à Abomey, au Bénin, Mgr SOVIGUIDI a été ordonné prêtre le 10 octobre 1998 pour l’archidiocèse de Cotonou. Docteur en droit canonique et formé à l’Académie pontificale ecclésiastique à Rome, il a intégré le service diplomatique du Saint-Siège en 2005.

Il a exercé dans plusieurs représentations diplomatiques du Vatican, notamment en Haïti, au Ghana, en Tanzanie, au Guatemala et au sein de la Secrétairerie d’État, avant d’être nommé en 2021 observateur permanent auprès de l’UNESCO.

La Conférence épiscopale a exprimé sa gratitude au Saint-Père et adressé ses vives félicitations au nouveau Nonce, lui assurant ses prières pour une mission « heureuse et fructueuse » dans le pays, alors que l’Église catholique du Burkina Faso célèbre ses 125 ans d’évangélisation.

