Mondiaux d’athlétisme Tokyo 2025 : Hugues Fabrice ZANGO entame la défense de son titre le mercredi 17 septembre

Le champion du Monde en titre du triple saut masculin, Hugues Fabrice ZANGO, entre en lice ce mercredi 17 septembre 2025 pour les qualifications du triple saut des mondiaux d’athlétisme Tokyo 2025. Annoncée comme sa dernière compétition internationale, l’athlète burkinabè entend valider son ticket pour la défense de son titre lors de la finale prévue le vendredi 19 septembre 2025.

Objectif pour le champion du monde burkinabè, rééditer l’exploit des mondiaux de Budapest 2023 qui l’a propulsé au sommet du triple saut mondial dans le Stade National de Tokyo qui l’a vu remporter la première médaille olympique du Burkina Faso en 2021. Hugues Fabrice ZANGO affiche une détermination et une confiance exceptionnelle pour ce retour en terre nipponne pour la défense de son titre avant une retraite annoncée. « Nous espérons cette fois-ci gravir la plus haute marche du podium, … aujourd’hui nous sommes très confiant, nous arrivons à point nommé et au bon moment et j’ai à cœur de tout donner pour le peuple burkinabè et que le Ditanyè résonne à nouveau dans ce stade », a-t-il déclaré.

Pour le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Monsieur Roland SOMDA, tout le peuple burkinabè fait bloc derrière Hugues Fabrice ZANGO pour le pousser à la victoire. Selon le ministre chargé des sports, le peuple burkinabè et les plus hautes autorités lui apportent leurs encouragements et leurs soutiens afin de maintenir le drapeau du Burkina Faso au sommet du triple saut mondial au soir du 19 septembre 2025. Un soutien qu’il a tranduit aux athlètes et au staff technique lors d’une visite qu’il leur a rendu le mardi 15 septembre 2025 en compagnie de Son Excellence Madame Bibata OUEDRAOGO/NEBIE, Ambassadeur du Burkina Faso au Japon.

Pour ces qualifications du triple saut masculin prévues le mercredi 17 septembre 2025 à partir de 10h05 GMT (19h05 heure locale), Hugues Fabrice ZANGO est logé dans le groupe B qui compte 18 athlètes. Les conditions pour se qualifier à la finale sont soit de faire un saut de 17,10 m ou de terminer parmi les 12 meilleures performances sur les 36 athlètes qui composent les deux groupes A et B.

Tous derrière l’Etalon volant Hugues Fabrice ZANGO pour la défense de la Patrie au championnats du monde d’athlétisme Tokyo 2025 !

