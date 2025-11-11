FOOT-BFA-TKT-SPORT-FIFA-CMU17-QATAR2025

Mondial U17 Qatar 2025 : le Burkina bat le Tadjikistan (2-0) et se qualifie pour les 16e de finale

Ouagadougou, 11 nov. 2025 (AIB)-Les Etalons cadets du Burkina Faso dans le groupe I, se sont qualifiés mardi soir pour les 16e de finale de la coupe du monde de leur catégorie Qatar 2025, en battant à Doha, leurs homologues, Les Lions de Perse U17 du Tadjikistan par le score de 2 buts à 0.

C’est à l’usure que l’équipe burkinabè est venue à bout de son adversaire. Les Lions de Perse ont résisté aux assauts répétés des Etalons cadets pendant toute la première période. Loukman Achraf Tapsoba a raté un penalty dans les arrêts de jeu de la première mi-temps.

C’est en seconde période que les Lions de Perse U17 vont subir le diktat des poulains d’Oscar Barro. Beaucoup de fautes commises par la défense du Tadjikistan. Le Burkina Faso obtiendra un 2e penalty que va marquer Ali Badra Barro (78e). L’équipe du Tadjikistan va se résoudre à se recroqueviller en défense pour limiter les dégâts.

C’est dans cette situation qu’Eric Ouattara va aggraver le score d’un plat du pied dans les arrêts de jeu de la seconde période (90+2). Dans le même groupe I les USA ont disposé de la République Tchèque par le score de 1 à 0. Ils sont leader de la poule avec 9 points (+3), suivi du Burkina Faso (6 points+2) et de la République Tchèque (3 points+3). Le Tadjikistan est 4e avec 0 point (-8).

Dans cette compétition mondiale, les deux premiers des différents groupes sont directement qualifiés pour les 16e de finale et les 8 meilleurs 3e seront repêchés pour compléter le tableau du tour suivant (16e de finale). Le Burkina Faso (2e du groupe I) pourrait croiser l’Autriche, leader du groupe L.

Les 16e de finale débuteront le vendredi 14 novembre. La Coupe du monde FIFA U17 se dispute du 3 au 27 novembre à Doha au Qatar.

Agence d’information du Burkina

as/ata