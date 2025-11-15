FOOT-BFA-SPORT-FIFA-U17-QATAR2025

Mondial U17: Etalons cadets, confiance maximale avant d’affronter la Mannschaft U17 en 16e

Doha, 14 nov. 2025 (AIB)-Les Etalons cadets du Burkina Faso ont affiché vendredi à Doha à l’entraînement de veille de match, une confiance avant leur choc face à la tenante du titre, la Nationale Mannschaft U17, comptant pour les 16e de finale de la coupe du monde de leur catégorie, Qatara 2025.

C’est le coach des Etalons cadets Oscar Barro qui a tout de suite affiché cette confiance pour ce match du 15 novembre (14h45 TU), lorsque les journalistes sont allés suivre les entrainements de veille de match.

« L’équipe va très bien. Les jeunes ont assez récupéré (des matchs du premier tour: ndlr). Il y a assez d’envi. Je sens qu’il y a une fraîcheur dans l’exécution des gestes. On part donc assez confiant », nous a décrit son équipe, Oscar Barro.

Pour lui, « à ce niveau de compétition, il ne faut plus regarder les noms des pays. Si on est arrivé là, ça veut dire qu’on est aussi les meilleurs. C’est les meilleurs qui se rencontrent. Nous avons fait un travail et nous avons foi à ces jeunes comme les Allemands ont foi à leur équipe ».

Il explique que « ces jeunes savent ce qu’ils veulent et ils sont déterminés en bons Burkinabè. Ils vont jouer ce match à fond pour qu’à la fin, il n’y ait pas de regrets ».

Pour la séance d’entraînement du jour, les Etalons ont travaillé sur la vivacité pour réveiller les muscles, avant de se pencher sur un jeu devant les buts pour peaufiner d’avantages les automatismes d’attaque. Les techniciens burkinabè ont poursuivi avec un jeu avec assez d’intensité pour conserver toujours les muscles en éveil avant le match et ont terminé par les tirs au but.

Pour cette dernière situation de jeu le maître de l’équipe burkinabè souligne que « nous sommes en élimination directe. Toutes les éventualités sont possibles et il faut se préparer en conséquence pour ne pas être surpris ».

Le staff burkinabè dit avoir « observé l’équipe allemande une dizaine de fois avec les vidéos. Je dors la dessus. On a essayé de décortiquer cette équipe hier pour voir ses forces et ses faiblesses. Nous avons beaucoup d’informations sur cette équipe et elle est prenable ».

Le capitaine des Etalons cadets Chérif Ali Badra Barro m’a pas tergiversé pour dire que l’équipe est prête. « On est prêt pour ce match depuis le début de la compétition parce qu’on est venu pour remporter la coupe. Donc m’importe qu’elle équipe qui se présente à nous, saura qu’ont est prêt ».

« L’habitude vient en mangeant et après chaque match on évolue. Il y a une bonne ambiance dans le groupe parce que les gens se connaissent depuis le Burkina, il y a la cohésion donc ça facilite le travail sur le terrain. On ne va pas se laisser faire parce qu’on a de la qualité que les coachs nous ont transmis.

Agence d’information du Burkina

as/ata