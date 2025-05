Burkina – Sahel – Mois – Patrimoine – Burkinabé.

Mois du patrimoine burkinabé/5 communautés exposent leurs mécanismes endogènes de prévention et de résolution des conflits.

Dori, 17 mai 2025 (AIB)-Dans le cadre du mois du patrimoine burkinabé, la direction régionale de la communication de la culture des arts et du tourisme du Sahel a organisé à Dori le vendredi 16 mai 2025, un panel afin de permettre aux sahéliens de revisiter et d’identifier les pans de leurs cultures et traditions susceptibles de permettre de déceler et de résoudre les conflits communautaires.

A l’instar des autres régions du Burkina Faso, celle du Sahel a commémoré la troisième édition du mois patrimoine burkinabé, à travers un panel placé sous le thème: mécanismes endogènes de prévention et résolution des conflits chez les communautés du Sahel.

A cette occasion les communautés peulh, sonrai, kurumba, keltamachek et gulmacema ont exposé leurs pratiques ancestrales utilisées pour résoudre les conflits surviennent dans les communautés. Ces mécanismes endogènes sont basés sur l’organisation sociale, les alliances, les rites et les figures d’autorité.

Selon le directeur régional de la communication, de la culture des arts et du tourisme de la région du Sahel , M Saba Gouinkouni Bernard, l’objectif du mois du patrimoine burkinabé est de permettre aux burkinabé de se ressourcer et de revisiter leur histoire commune et de puiser les valeurs à même de permettre une vie commune et harmonieuse.

Pour le secrétaire général de la région du Sahel M Auguste Kinda, le thème du panel est la bienvenue en ce moment précis où le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire. A l’écouter c’est l’occasion de replonger dans les cultures et traditions pour en extraire les substrats à même de participer à la cohésion sociale. M Kinda a exhorté la jeunesse à s’approprier de ces valeurs culturelles afin de créer un espace de paix.

AMA/ATA

Agence d’ Information du Burkina