Match Niger # Congo : la FENIFOOT appelle à une mobilisation du public burkinabè

Ouagadougou, 6 oct. 2025 (AIB) – La Fédération nigérienne de football (FENIFOOT) invite le public burkinabè à venir nombreux soutenir le Mena, le mercredi 8 octobre au Stade du 4 Août de Ouagadougou, à l’occasion du match Niger – Congo comptant pour la 9ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde FIFA 2026.

Les tickets d’entrée sont distribués gratuitement à partir du mardi 7 octobre à 8h, au siège de la Fédération burkinabè de football (FBF), au Stade municipal Issoufou Joseph Conombo et à l’Ambassade du Niger à Ouagadougou.

Le Niger occupe actuellement la 3ᵉ place du groupe E avec 9 points, derrière le Maroc et la Tanzanie.