Marché financier régional : Kossi Tenou prend la tête de l’AMF-UMOA

Ouagadougou, 25 nov. 2025 (AIB)-Le Conseil extraordinaire des ministres de l’UEMOA s’est tenu ce mardi par visioconférence, sous la présidence du ministre burkinabè de l’Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, également président en exercice du Conseil des ministres de l’Union. Au cours des travaux, les ministres ont procédé à la désignation du Togolais Kossi Tenou comme nouveau président de l’AMF-UMOA, l’autorité chargée de la régulation du marché financier régional.

Cette nomination intervient deux mois après le départ de l’ancien président de l’institution, Badanam Patoki, devenu ministre togolais de l’Économie et de la Veille stratégique.

Son changement de fonction avait temporairement laissé la présidence de l’AMF-UMOA vacante.

Économiste et banquier central expérimenté, Kossi Tenou totalise plus de vingt ans de carrière dans le système financier ouest-africain.

Il a dirigé la direction nationale de la BCEAO pour le Togo, avant d’être nommé conseiller du gouverneur de la Banque centrale, puis ministre en charge du Commerce en octobre 2025.

Avec l’arrivée de M. Tenou, les États membres de l’UEMOA entendent relancer la gouvernance de l’AMF-UMOA, accélérer les réformes en attente et renforcer la confiance des investisseurs.

L’objectif est de consolider la transparence, la solidité, l’attractivité et la bonne régulation du marché financier régional, véritable pilier de l’intégration économique sous-régionale.

Créée le 3 juillet 1996 sous l’appellation CREPMF, l’AMF-UMOA porte son nom actuel depuis le 1er octobre 2022.

Elle supervise les opérations financières, délivre les agréments, protège l’épargne publique et encadre les appels publics à l’épargne dans l’ensemble des États membres.

Avec une capitalisation dépassant les 24 000 milliards de FCFA et près de 200 acteurs agréés, le marché financier régional connaît une croissance continue.

Le défi demeure donc de garantir sa stabilité, sa transparence et sa bonne gouvernance afin de soutenir l’investissement public et privé et d’accompagner durablement le développement économique de l’Union.

Agence d’information du Burkina

ATA/as