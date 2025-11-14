Burkina-Inter-Mali-France-Médias-Suspension-Apologie-Terrorisme

Mali : La HAC suspend, jusqu’à nouvel ordre, deux chaînes françaises pour apologie du terrorisme

Ouagadougou, 14 nov. 2025 (AIB) – La Haute autorité de la communication (HAC) du Mali a suspendu vendredi, jusqu’à nouvel ordre, deux chaines françaises notamment, LCI et TF1 pour apologie du terrorisme, incitation à la déstabilisation et diffusion de fausses nouvelles, rapporte des sources médiatiques.

La Haute autorité de la communication (HAC) reproche aux médias incriminés des manquements graves à l’éthique et à la déontologie et à des violations manifestes des textes législatifs et réglementaires sur la régulation des médias, décelés dans l’émission « Grand dossier » de LCI diffusé le dimanche 9 novembre 2025 reprise par TF1 sur sa page web publié le 09 novembre 2025, titrée : « Mali, les Djihadistes aux portes de Bamako » et « Mali, le nouveau fief d’Al-Qaida ».

Pour la HAC « Ces violations ont trait à l’apologie du terrorisme, à la diffamation à l’encontre des Autorités, à l’incitation à la déstabilisation et à la diffusion de fausses nouvelles », affirme l’organe de régulation des médias.

Elle a rappelé dans sa décision que le journaliste dans sa mission de communication est tenu au respect de la vérité quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui et ce, en fonction du droit public que le public a de connaître la vérité.

« Le journaliste doit publier uniquement des informations vérifiées. Dans le cas contraire, les accompagner des réserves qui s’imposent. Il doit rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte », a insisté le régulateur.

Agence d’information du Burkina