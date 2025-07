BURKINA-LOROUM-FORMATION-PROFESSIONNELLE-EXAMEN-CQP

Louroum : 61 candidats à l’assaut du certificat de qualification professionnelle

Titao, 1er juillet 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province du Loroum, David Ayoro, a donné le top de départ, le mardi 1er juillet 2025 à Titao, de l’examen du Certificat de qualification professionnelle (CQP), en présence du directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique.

Les candidats du Certificat de qualification professionnelle (CQP), de Titao, ont composé, le mardi 1er juillet 2025 au Centre d’éducation de base non formel (CEBNF) de Titao.

Sur 71 candidats inscrits soit 48 filles et 23 garçons ce sont au total 61 candidats soit 41 filles et 20 garçons qui ont composé dans les filières couture et mécanique cycle et motocycle.

10 absents soit 7 filles et 3 garçons ont été enregistrés.

