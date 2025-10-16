BURKINA-LOROUM-PAIX-COHESION-ARMEE-POPULATION

Loroum/Sport : Le BIR 21 organise un cross populaire pour renforcer leur collaboration avec la population civile

Titao, 16 oct. 2025 (AIB)-Le Bataillon d’intervention rapide (BIR 21), a organisé, le mercredi 15 octobre 2025, un cross populaire, pour renforcer leur collaboration avec la population civile de Titao.

Les hommes du Capitaine Samuel Dah, ont arpenté les artères de Titao, ce mercredi 15 octobre 2025 avec la population civile, à travers un cross populaire d’une demi-heure.

« C’est une première, mais nous comptons encore organiser ces genres d’initiative pour renforcer la collaboration FDS et populations », a indiqué le chef du BIR 21, le Capitaine Fouonou Samuel Dah.

C’est dans un climat d’ambiance que les soldats et les civils ont évolué côte à côte au cours de cet événement sportif et de divertissement avant des séances d’aérobic.

« Il faut ces genres d’initiatives pour nous permettre de mieux se connaître et aussi de dégraisser », a confié un participant.

Le Capitaine Fouonou Samuel Dah, a remercié la population pour la participation à cette activité et la bonne collaboration.

Le secrétaire général de la province du Loroum, David Ayoro, a remercié le BIR 21 pour cette initiative qui contribue à la promotion de la paix et de la cohésion sociale.

