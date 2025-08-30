BURKINA-LOROUM-EDUCATION-EXAMEN-PROFESSIONNEL

Loroum/CSAPé, session 2025 : La province enregistre un taux de 95,23% d’admissibilité

Titao, 29 août 2025 (AIB) – La province du Loroum a enregistré un taux de succès à la phase écrite du Certificat supérieur d’aptitude pédagogique (CSAPé), ouvrant ainsi la voie au titre de professeurs certifié des écoles aux enseignants du primaire, a appris l’AIB.

Les résultats du CSAPé sont connus depuis ce vendredi 29 août 2025. Sur 21 candidats ayant pris part aux épreuves écrites, 20 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux de réussite de 95,23 %.

Pour valider ce titre de capacité, ces candidats admissibles seront soumis à une phase pratique au cours de l’année scolaire prochaine

Agence d’information du Burkina

