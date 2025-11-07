BURKINA-LOROUM-SANTE-VACCINATION-POLIO

Loroum/Conseil de Santé du District de Titao : Les priorités sanitaires locales au menu des échanges

Titao, 6 nov. 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province du Loroum, David Ayoro, a présidé, ce mercredi 5 novembre 2025, le Conseil de santé du district (CSD) de Titao, pour faire le point sur les initiatives sanitaires en cours et formuler des recommandations. L’activité a connu la présence des autorités administratives, les représentants des communautés, ONG et associations locales, membres du Conseil.

Le Conseil de santé du district (CSD) de Titao, tenu le mercredi 5 novembre 2025, a permis aux participants de faire le point sur les initiatives sanitaires en cours et de formuler des recommandations pour améliorer la couverture et le fonctionnement des structures de santé dans le district.

Cette session a mis un point d’honneur sur le plaidoyer pour la campagne de vaccination sur la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A et le dépistage de la malnutrition et le déparasitage qui se tiendra du 07 au 10 novembre 2025 sur toute l’étendue du territoire provincial.

Les cibles de cette campagne sont les enfants âgés de 0 à 59 mois pour la vaccination contre la poliomyélite, la supplémentation en vitamine A et le dépistage de la malnutrition. Le déparasitage concerne les enfants de 12 à 59 mois.

Le conseil s’est également penché sur le bilan de mise en œuvre du poste de santé avancé (PSA) de Kapalin, un programme soutenu par l’ONG World Vision, dont les résultats ont été salués pour leur impact sur la santé communautaire.

L’état de la couverture sanitaire du district a été aussi passé en revue avec une analyse des zones encore faiblement desservies de même que le fonctionnement des formations sanitaires, incluant les défis liés aux ressources humaines, à l’approvisionnement en médicaments et à la gestion des infrastructures.

Au regard des contraintes actuelles et des défis à relever les participants ont formulé des recommandations concrètes pour améliorer la coordination entre les acteurs et renforcer les interventions sur le terrain.

Le secrétaire général de la province du Loroum, David Ayoro, a invité les leaders communautaires et associatifs à une réelle mobilisation des communautés en vue de faire de la campagne de vaccination couplée un succès véritable.

Agence d’information du Burkina

KAC/HB/OO