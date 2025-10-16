BURKINA-LOROUM-EDUCATION-CONFERENCE-PEDAGOGIQUE

Loroum/Conférence pédagogique annuelle : Les enseignants de la CEB I se familiarisent avec les réformes des curricula

Titao, 15 oct. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Titao, Sidiki Ganamé, a ouvert, le mercredi 15 octobre, la conférence pédagogique annuelle des enseignants de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Titao I. Ils vont se familiariser avec les réformes des curricula. C’était en présence du directeur régional en charge de l’éducation du Yaadga, Pascal Waongo.

Le top de départ des activités de la conférence a été donné ce mercredi 15 octobre 2025 devant un parterre d’enseignants et d’encadreurs du primaire et du préscolaire de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Titao I.

La cérémonie de lancement a été ponctuée par la lecture du message du ministre en charge de l’Enseignement de base, par le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Titao, Sidiki Ganamé.

Il a réaffirmé la poursuite des réformes visant une école plus inclusive, inspirée de nos réalités culturelles, performante et ouverte sur le monde.

« Nous mettons un accent particulier sur la généralisation progressive de l’enseignement de l’anglais qui s’étend dès cette rentrée au CE2, CM1 et CM2, afin de préparer nos enfants entre autres, à un environnement compétitif et mondialisé, la création et l’animation des conseils de l’école et de véritables espaces de dialogue », a indiqué le PDS.

Il a mis l’accent sur l’ordre et la discipline, la ponctualité, l’assiduité et une bonne participation aux travaux.

Quatre jours durant, les enseignants du préscolaire et du primaire se familiariseront avec la « mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

Revenant sur les pléthores d’effectifs dans les classes dus à l’insuffisance d’infrastructures, Sidiki Ganamé, a marqué sa volonté d’accompagner le secteur de l’éducation.

« Avec l’amélioration relative des recettes communales cette année la situation s’est beaucoup améliorée et nous pensons venir en réponse aux problèmes d’éducation », a-t-il martélé.

Le directeur régional en charge de l’Education primaire du Yaadga, Pascal Waongo, a salué la forte mobilisation des enseignants pour ces journées de partages d’expérience.

« Sache que le Burkina Faso dépend de ce que tu entreprends comme tâche, devoir. L’apport de chacun de nous contribue au développement de la Nation » ; a indiqué M. Waongo.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/oo