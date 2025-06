BURKINA-LOROUM-EDUCATION-EXAMEN-CEP

Loroum/CEP 2025 : Le PDS remercie les enseignants pour leur don de soi dans l’accompagnement des enfants

Titao, 03 juin 2025 (AIB) – Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Titao, Sidiki Ganamé, a lancé, le mardi 3 juin 2025 à l’école Titao B, les épreuves du Certificat d’études primaires (CEP). Il a remercié les enseignants pour leur don de soi dans l’accompagnement des enfants.

Ils sont 477 candidats soit 252 filles et 225 garçons pour la session 2025 de l’examen du CEP à Titao pour le compte de la province du Loroum dans les centres d’examens Titao A, Titao B, Watinoma regroupé au sein de deux jurys.

A la tête d’une délégation de corps constitués, c’est au centre de Titao B, Jury 1 que le Président de la délégation spéciale (PDS) de Titao, Sidiki Ganamé, a procédé à l’ouverture de l’enveloppe de la première épreuve.

« Nous venons de procéder au nom de l’administration au lancement de l’examen du CEP. Nous avons profité apporter des conseils aux enfants. J’adresse mes remerciements à tous les acteurs, notamment les enseignants pour leur don de soi dans l’accompagnement des enfants », a indiqué M. Ganamé.

Quant à Adama Kagoné, parent d’élèves à l’école de Titao B, il s’est réjouit de la tenue des examens.

« Tout est bien mis en place pour que les examens se passent bien. Les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie, les infirmiers, les parents d’élèves sont mobilisés pour que tout se passe bien. Je souhaite que les enfants réalisent un taux de 100% », a-t-il souligné.

Ahoua Kagoné, candidate, avoue être prête pour l’examen du CEP.

« Le matin en venant ici j’avais peur. Mais maintenant que nous avons démarré les épreuves, j’ai le courage nécessaire pour avancer. Je dis merci à nos enseignants et à nos parents qui nous ont accompagné tout au long de l’année », a-t-elle confié.

Le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formel, Sidiki Mandé et les Chefs de circonscription d’éducation de base (CCEB), se sont mobilisés pour garantir aux enfants de meilleures conditions d’examens.

Pour la présente session, seules les deux circonscriptions de la commune de Titao ont présenté des candidats.

Ouindigui, Sollé et Banh n’ont pas de candidats au regard de la fermeture des sites délocalisés à Ouahigouya.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/yo