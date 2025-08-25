Littérature : « Les fruits de ma persévérance », un parchemin pour surmonter les échecs scolaires

Ouagadougou, 25 août 2025 (AIB)-Professeur d’allemand au lycée départemental de Komtoega, dans la province du Boulgou, l’écrivain burkinabè Gilles Ouédraogo a présenté son premier roman intitulé «Les fruits de ma persévérance », une œuvre autobiographique qui célèbre la résilience face aux échecs scolaires et la détermination à réaliser ses rêves.

Dans ce récit, Gilles Ouédraogo retrace un parcours jalonné de difficultés, marqué par plusieurs redoublements, de la classe de sixième jusqu’à l’université.

Mais loin de céder au découragement, il a choisi de persévérer, ce qui l’a conduit à devenir aujourd’hui enseignant et écrivain.

À travers son ouvrage, Giles Ouédraogo invite les jeunes à ne jamais abandonner malgré les obstacles.

« Lorsque vous avez un rêve, il ne faut pas vous décourager, même si vous échouez en cours de route . Tout ce qui est bon se construit dans le temps », a-t-il affirmé.

L’auteur met également en avant le rôle essentiel des enseignants dans la réussite scolaire, soulignant que chaque éducateur doit s’efforcer de comprendre les difficultés de ses élèves afin de mieux les accompagner.

« Avec le temps, je me suis rendu compte que j’avais besoin de beaucoup d’explications et d’exemples pour bien assimiler les cours », a-t-il affirmé .

Le roman « Les fruits de ma persévérance (120 pages) », paru en 2024 aux Éditions Plum’Afrik, est disponible à la maison d’édition, au Mémorial Thomas Sankara, à la librairie Diacfa, ainsi qu’à Tenkodogo, Pouytenga et Koupéla, au prix de 3 000 FCFA.

