L’ISTIC à la rencontre des bacheliers pour les orienter vers des métiers de passion

Ouagadougou, 15 juillet 2025 (AIB)-L’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC) a pris part ce mardi à la cérémonie d’ouverture de la 10e édition de la Semaine de l’Information et de l’Orientation (SIO), un rendez-vous annuel qui vise à guider les nouveaux bacheliers vers des formations adaptées à leurs ambitions professionnelles.

Selon Madame Mariam Kafando/Sawadogo, chef de service à l’ISTIC, la participation de l’institut à cette semaine s’inscrit dans une dynamique de promotion de ses offres de formation.

« Nous sommes venus présenter les services de l’ISTIC et inviter les nouveaux bacheliers à postuler pour intégrer notre institut. À l’ISTIC, on exerce sa passion. Il y a de nombreuses opportunités : voyages pédagogiques, masters class, équipements modernes… L’ISTIC forme directement pour le marché de l’emploi », a-t-elle expliqué, tout en lançant un appel à la population à venir visiter les stands pour une meilleure orientation.

Organisée sous le thème « Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous : repenser l’orientation universitaire pour une employabilité durable », cette 10e édition de la SIO réunit pendant une semaine du 14 au 18 juillet, 85 universités et instituts supérieurs publics et privés. 15 000 visiteurs sont attendus pour découvrir les différentes filières de formation.

En plus de la présentation des offres académiques, les participants bénéficieront de communications sur les bourses d’études nationales et internationales, les services sociaux universitaires, le processus d’orientation via la plateforme Campus Faso, ainsi que des séances d’orientation personnalisées avec des conseillers spécialisés.

L’événement se veut un cadre d’échange essentiel pour aider les futurs étudiants à faire des choix éclairés, alignés sur les besoins du marché de l’emploi et leurs aspirations personnelles.

