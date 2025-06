Burkina-Sahel-Yagha-Religion-Tabaski2025

Les populations de Sebba ont fêté la Tabaski dans la simplicité

Sebba, 06 juin 2025 (AIB) – les musulmans de la ville de Sebba ont célébrer le vendredi 6 juin, la fête de la Tabaski à dans les grandes mosquées dans la simplicité, a constaté l’AIB.

A l’image des autres villes et villages du Burkina Faso, les musulmans de la ville de Sebba ont célébré la fête de la tabaski ce vendredi 6 juin 2025. Les années passées, la prière se faisait sur les places publiques. Cette année, compte tenu du contexte sécuritaire, les imams ont décidé de faire la prière dans les mosquées. La mobilisation a été forte.

A la mosquée sunnite, dirigée par El hadj Amadou Boureima, la prière a débuté à 9h00. A l’issue de cette prière, l’imam a fait son sermon sur la mission de l’islam. « Il est très important de savoir que l’islam est une religion de paix, de tolérance, de partage, de respect mutuel, d’entraide. Dans la religion musulmane, l’homme doit éviter de faire du mal à son prochain », a-t-il dit.

A l’entendre « la cohésion sociale, les bonnes fréquentations doivent être le quotidien de tout un chacun. Le musulman doit éviter de blesser son prochain, émotionnellement et même physiquement ».

Il a ajouté que « les imams des grandes mosquées de toutes les régions du Burkina ont compris beaucoup de choses sur la cohésion sociale. La Fédération des associations islamique du Burkina (FAIB) est un bel exemple de cohésion. Cette Fédération collabore également avec les autres religions du pays. Nous devons cultiver la paix et encourager les bonnes choses ».

Enfin, il a fait des invocations pour le Burkina Faso et son président le Capitaine Ibrahim Traoré. Dans ses propos, il a demandé à Dieu de protéger le Burkina, qu’il apaise les cœurs de ceux qui n’ont pas encore compris pour que le pays retrouve sa voie du développement. « Que Dieu protège et guide les pas du président Traoré et son gouvernement, a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

