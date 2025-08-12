Chine-Burkina-Commerce-Échanges

Les exportations burkinabè vers la Chine ont doublé entre 2018 et 2022 (Sun Jiwen, diplomate)

Pékin, 12 août 2025 (AIB)-Le volume des échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la Chine a presque doublé entre 2018 et 2022, passant de 310 millions de dollars US à 610 millions de dollars US.

Depuis la reprise des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina Faso en mai 2018, la coopération connaît une évolution notable dans plusieurs secteurs clés du développement tels que le commerce, l’éducation, la santé, etc., a indiqué l’ambassadeur Sun Jiwen.

Dans le domaine commercial, la Chine et le Burkina entretiennent une coopération dynamique. Pour les exportations de produits africains vers la Chine, un taux de droit de douane de 0 % est appliqué, selon le diplomate.

Le volume des échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la Chine a presque doublé entre 2018 et 2022, passant de 310 millions de dollars au profit des peuples des deux pays.

Agence d’Information du Burkina

BZ/ata