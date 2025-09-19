CAMP VACANCES FASO MÊBO DE OUAGADOUGOU, 2E VAGUE

Les Campeurs à la découverte de l’aéroport de Ouagadougou, de la base aérienne et du Mémorial Thomas-SANKARA

(Ouagadougou, 19 septembre 2025). Les participants à la 2e vague du Camp vacances Faso Mêbo de Ouagadougou ont effectué, ce jeudi, une sortie de découverte à l’Aéroport international de Ouagadougou, à la Base aérienne et au Mémorial Thomas-SANKARA.

A l’Aéroport international de Ouagadougou, les Campeurs ont visité le salon présidentiel, le tarmac de l’aéroport, les services de sauvetage et de lutte contre l’incendie, les services de l’immigration.

Après l’aéroport, le cortège des campeurs a mis le cap sur la Base aérienne. Sur ce site, les Campeurs ont visité la flotte de la base aérienne et les différents services techniques. Il s’agit à travers la visite de ces deux sites de montrer les efforts des autorités en matière d’aviation civile et militaire et de susciter des vocations dans le domaine.

Les Campeurs ont ensuite rallié le Mémorial Thomas-SANKARA. De la statue du Président Thomas SANKARA et ses 12 compagnons au Mausolée en passant par le bureau de Thomas SANKARA, le lieu du crime du 15 octobre 1987, ils ont découvert la personnalité du Président Thomas SANKARA, sa vision, ses réalisations et ses citations emblématiques.

L’objectif de cette visite au sein du Mémorial Thomas-SANKARA est de permettre aux Campeurs de s’imprégner de la vision du leader de la Révolution démocratique et populaire (RDP) dont la Révolution progressiste populaire (RPP) est la continuité.

Direction de la communication de la Présidence du Faso